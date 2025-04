Prima la notizia. A metà dicembre Google aveva svelato Veo 2, il suo modello di intelligenza artificiale per realizzare clip video da indicazioni testuali, concorrente di OpenAI Sora. Veo 2 è ora disponibile per tutti gli utenti con un piano Gemini Advanced a pagamento anche in Italia. Il funzionamento è molto semplice: selezionando la voce Veo 2 dalla tendina dei modelli Gemini a disposizione sia sul sito web che dalle app mobili si aprirà un box dove inserire le istruzioni da dare all’IA. Al momento, non si può suggerire al modello una foto o una grafica da cui partire, dovendosi limitare al ‘prompt’ descrittivo di testo. Veo 2 genera un video di 8 secondi in orizzontale, in una risoluzione da 720p. Una volta creato il clip, l’utente può scaricarlo o condividerlo direttamente sui social, da TikTok as YouTube Shorts. Ecco in cinque punti quello che c’è da sapere

1) Google lancia Veo 2 per rispondere a Sora di OpenAI: Veo 2 è ora disponibile per tutti gli utenti con un piano Gemini Advanced a pagamento anche in Italia. Permette di generare video di 8 secondi in 720p semplicemente descrivendo la scena con un prompt testuale.

2) Whisk Animate trasforma immagini in video: incluso per gli abbonati a Google One AI Premium, permette di animare immagini generate via IA in brevi clip video, integrandosi con Veo 2.

3) Modello di business simile a Sora: anche Veo 2 impone un limite mensile ai video generabili e integra strumenti per la condivisione diretta su TikTok e YouTube Shorts. Tutti i video sono marcati con una filigrana digitale (SynthID).

$) Differenze principali tra Veo 2 e Sora: Veo 2 è più preciso nella fisica e nella resa visiva, ma meno flessibile, poiché non permette di partire da immagini. Sora è più sorprendente e creativo, anche grazie a una community più sviluppata.

5) Whisk e il valore aggiunto: rispetto a Sora, la combinazione Whisk + Veo 2 offre maggiore controllo creativo, anche se manca ancora il fascino virale che ha reso famosi alcuni trend nati con Sora (es. Ghibli-mania).

