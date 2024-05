Ci aspettavamo un nuovo motore di ricerca con l’Ai da OpenAI e invece è arrivata Google. Alla Conferenza degli sviluppatori il Ceo Sundar Pichai ha annunciato l’apertura della funzione AI Overview, i Riepiloghi, grazie alla quale gli utenti visioneranno risposte su domande complesse generate dall’IA. Qui potete leggere la cronaca dell’evento di Gianni Rusconi. Qui invece l’analisi che spiega perché Google non ha molto da temere dai rivali nel campo del search.

“Questa settimana – ha dichiarato – lanceremo a tutti gli utenti degli Stati Uniti – e presto in vari altri Paesi – una nuova esperienza di ricerca completamente rinnovata con AI Overview, per cui ci aspettiamo di superare il miliardo di utenti entro la fine dell’anno”.

L’obiettivo, insomma, è chiaro: giocare d’anticipo sulla concorrenza (leggi Open AI) e cambiare radicalmente il modo di trovare informazioni all’interno delle applicazioni, a cominciare da Google Foto, che dall’estate si arricchirà di una funzione a cui chiedere di mostrare i momenti più importanti relativi a uno dei contatti presenti in rubrica con un semplice comando. “Stiamo facendo grandi progressi verso il nostro obiettivo finale di un contesto infinito”, ha aggiunto ancora il Ceo, facendo chiaramente capire come la maggiore intelligenza portata in dote da Gemini mostrerà i propri effetti in tutti gli strumenti di Google Workspace, da Gmail a Meet. Sarà quindi più facile riassumere tutte i messaggi relativi a un determinato contatto in un chiaro riepilogo in background, identificare le e-mail più rilevanti o ancora ottenere un riepilogo dei punti chiave e delle azioni da intraprendere analizzando gli allegati. Gemini, inoltre, renderà molto più produttivi i modelli text to speech, generando una conversazione audio personalizzata e interattiva, alla quale si potrà anche partecipare, partendo da un selezionato dataset di materiali di partenza.

Come funziona Ai Overview.

Precedentemente nota come Search Generative Experience (SGE) Ai Overview ha spiegato la nuova capa di Google Search Liz Reid “Può toglierci gran parte del duro lavoro della ricerca, in modo che possiamo concentrarci sulle parti che vogliamo fare per completare le attività o sugli aspetti dell’esplorazione che troviamo più entusiasmanti”. Le demo che sono state mostrate e che potete vedere qui sotto indicano la capacità di riassumere la risposta alla nostra domanda insieme a link per approfondire. Quindi non siamo completamente dentro all’Ai generativa, la risposta non è solo testo in linguaggio naturale ma ci sono anche i link. Un modo per “salvare” l’esperienza e i punti di forza della ricerca di Google.

Interessante anche nuova funzione in Google Lens che permette di cercare catturando un video.

Come anche la possibilità di pianificare un viaggio o il menù per i pasti della settimana da una singola domanda.

Hanno anche mostrato la possibilità di organizzare la ricerca generando una pagina che contiene mappe e altre indicazioni. L’esempio era la richiesta di un ristorante. La risposta declinava le alternative suggerendo opzioni in base al tipo di incontro.

Per approfondire.

Arriva Gpt-4o, ecco cosa ha di diverso il nuovo chatbot di OpenAI

Cosa è Microsoft Places? Ecco come funziona la nuova applicazione per la gestione dei luoghi

Come si installa e come funziona Phi-3 di Microsoft #DatavizAndTools