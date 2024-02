La startup Stability AI presenta Stable Diffusion 3 (clicca qui per accedere all’anteprima). Si tratta di uno degli strumenti di generazione foto da testo più famosi in rete, pioniere insieme al chatbot ChatGpt dell’intelligenza artificiale generativa per il consumatore.

Come si legge nel sito, la principale differenza tra Diffusion 3 e i predecessori è la possibilità, per gli utenti, di far inserire all’interno delle immagini anche dei testi, in maniera chiara e precisa, particolare assente altrove. Non di rado infatti, quando si usa un qualsiasi strumento di IA generativa per le foto, nelle grafiche ottenute i testi sono confusi, con errori di ortografia e incomprensioni. Al momento, Stable Diffusion 3 non è stato rilasciato al pubblico. L’unico mezzo per poterlo provare è iscriversi alla lista di attesa e attendere il rilascio della versione sperimentale.



Altri miglioramenti, per Stability AI, includono una più alta qualità delle immagini finali e l’opportunità di descrivere con un testo più lungo ciò che si desidera, inserendo anche dettagli nella richiesta per far si che questi siano presenti nelle immagini artificiali. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che il più grande rivale di Stability AI, OpenAI, ha presentato Sora, un modello di intelligenza artificiale in grado di generare video quasi realistici e ad alta definizione da semplici istruzioni di testo. Sora non è ancora disponibile al grande pubblico.

Per approfondire.

Nasce Sora il modello text-to-video di OpenAi. Ecco come funziona

Come funziona Lumiere l’Ai di Google che genera video dal testo #DatavizAndTools

Da Harry Potter mafioso agli ultimi videogiochi ripensati a 8 bit. L’Ai generativa continua a divertire #datavizandtools

Gli altri articoli di Dataviz And Tools

Gemma 2B e Gemma 7B. Ecco cosa si può fare con i modelli open source di Gemini

Da Adobe domande e riassunti con l’Ai gen su documenti Pdf

Nasce Sora il modello text-to-video di OpenAi. Ecco come funziona

Come funziona Lumiere l’Ai di Google che genera video dal testo #DatavizAndTools

Microsoft Copilot ora è su tutti gli smartphone. #DatavizAndTools

Come funzionano Nightshade e Glaze? #DatavizAndTools

Fotoritocco, come funzionano Abobe Photoshop Elements e Premiere? #DatavizAndTools

Ecco come funziona Q il nuovo chatbot di AWS? #DatavizAndTools