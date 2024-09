Il nuovo modello AI di Adobe, pensato per i professionisti dei video, consentirà di girare scene e post-produrle partendo da semplici comandi di testo o immagini. Settimana scorsa Adobe ha presenta in anteprima il Firefly Video Model. Il nuovo Adobe Firefly Video Model amplierà la famiglia di modelli Gen AI di Adobe per l’elaborazione di immagini, il design e la creazione vettoriale. Nel corso dell’anno, le nuove funzionalità Text to Video e Image to Video di Firefly saranno disponibili su Firefly.Adobe.com, mentre Generative Extend sarà integrato direttamente in Premiere Pro. Le funzionalità Text to Video includono la generazione di video a partire da prompt testuali, l’accesso a un’ampia gamma di controlli della telecamera, come l’angolazione, il movimento e lo zoom, per mettere a punto i video, e il riferimento alle immagini per generare B-Roll che riempiono senza soluzione di continuità eventuali vuoti nella timeline. Le funzionalità di Image to Video includono la possibilità di dare vita a foto o illustrazioni trasformandole in clip live action.

Rispetto agli altri modelli text-to-video Adobe afferma che il modello è addestrato esclusivamente su contenuti per i quali l’azienda ha ottenuto i permessi necessari, escludendo qualsiasi utilizzo non autorizzato di contenuti degli utenti. Questa attenzione all’etica e alla legalità è fondamentale in un’epoca in cui l’uso dell’AI generativa solleva spesso questioni di copyright e proprietà intellettuale.

