Sora, il modello da testo a video di OpenAi. Sora può generare video della durata massima di un minuto mantenendo la qualità visiva e l’aderenza alla richiesta dell’utente. Siamo dalle parti di Pika di cui abbiamo già parlato anche nelle lezioni di Ai Gen. Per ora Sora è a numero chiuso, quindi è aperto solo a una ristretto numero di persone per valutare le aree critiche per danni o rischi. Come si legge nel sito “Sora è in grado di generare scene complesse con più personaggi, tipi specifici di movimento e dettagli accurati del soggetto e dello sfondo. Il modello comprende non solo ciò che l’utente ha chiesto nel prompt, ma anche come queste cose esistono nel mondo fisico”.

Il confronto è con Lumiere , il modello di Google è automatico. La differenza su cui puntano gli ingegneri di OpenAI è la comprensione del linguaggio e la possibilità di realizzare più riprese all’interno di un singolo video generato. In pratica viene promesso di potere come in un videogioco gestire più telecamere.

Altra caratteristica annunciata è la possibilità di generare un video fa una immagine e riempire i fotogrammi mancanti di un video o allungare i tempi sempre aumentando il numero di fotogrammi. Tutte caratteristiche dell’Ai gen computazionale.

