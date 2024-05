ChatGPT è in grado di comprendere dataset e completare attività in linguaggio naturale. Per iniziare, si carica uno o più file di dati e ChatGPT analizza i tuoi dati scrivendo ed eseguendo il codice Python per tuo conto. Può gestire una serie di attività relative ai dati, come l’unione e la pulizia di set di dati di grandi dimensioni, la creazione di grafici e la scoperta di approfondimenti. Ciò rende più semplice per i principianti eseguire analisi approfondite e fa risparmiare tempo agli esperti nelle attività di pulizia dei dati di routine.

Analisi in tempo reale.

Quando si aggiunge un dataset, ChatGPT crea una tabella interattiva che puoi espandere in una visualizzazione a schermo intero in modo da poter seguire mentre si aggiorna durante l’analisi. Fare clic su aree specifiche per porre domande di follow-up o scegli tra uno dei suggerimenti suggeriti da ChatGPT per approfondire la tua analisi.

Ad esempio, puoi chiedere a ChatGPT di combinare fogli di calcolo delle spese mensili e creare una tabella pivot classificata per tipo di spesa.