Google entra nell'”Agentic Era”. Google ha presentato una nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale di punta, affermando che è due volte più veloce della versione precedente e sarà utilizzata per alimentare agenti virtuali che assistono gli utenti. Come ha annunciato Sundar Pichari – qui trovate la cronaca dell’annuncio sul Sole 24 Ore.com – il passaggio è dagli LLM tradizionali a modelli di AI che sono in grado di comprendere l’ambiente circostante, anticipare le esigenze e agire autonomamente sotto supervisione. Nonostante siano ancora in una fase prototipale, questi progressi suggeriscono un futuro in cui agenti IA sofisticati giocheranno un ruolo centrale nelle interazioni digitali. Oltre ai prodotti sperimentali, Google ha integrato più intelligenza artificiale nel suo motore di ricerca, che rimane il fulcro del suo business. Molti gli annunci e le novità. Vediamoli in sintesi.

Si parte con il modello sperimentale Gemini 2.0 Flash di Google che sarà disponibile per tutti gli utenti Gemini. Ora nella mani di sviluppatori e tester fidati verrà in gemini Gemini e Search. Basandosi sul successo del suo predecessore, Gemini 1.5 Flash, 2.0 Flash offre prestazioni migliorate pur mantenendo tempi di risposta rapidi

Arriva Deep Research, l’assistente intelligente alla ricerca. L’annuncio più interessante è una funzione chiamata Deep Research, che utilizza capacità avanzate di ragionamento e di contesto lungo per agire come un assistente di ricerca, esplorando argomenti complessi e compilando rapporti per conto dell’utente. È disponibile da oggi in Gemini Advanced», riassume il manager. È disponibile da oggi in Gemini Advanced. Per esempio, Deep Research utilizza l’AI per esplorare argomenti complessi per te e fornirti i risultati in un report completo e di facile lettura. Un esempio? Puoi chiedere a Gemini di scandagliare il web per tuo conto e di redigere un rapporto basato sulle sue scoperte.

Google ha presentato anche gli sviluppi di progetti sperimentali, che rientrano nell’ambito “agenti AI”. Sistemi che fanno azioni per conto dell’utente, con un certo livello di autonomia.

Un altro è Project Mariner: un agente AI che sta sul nostro browser e fa azioni per noi. In pratica è una Ai che usa il computer da solo. Un esempio mostrato nella presentazione: gli chiedi di navigare su siti di certe aziende e raccogliere i dati di contatto e quello lo fa in automatico, dandoti poi le informazioni. Su agenti integrati nel sistema operativo o in applicativi stanno lavorando anche Microsoft e Anthropic. Stesso discorso per Jules, un agente per i programmatori, come mostrato da Google con questi annunci. Si integra direttamente in un flusso di lavoro GitHub.

E poi c’è il gaming. Come abbiamo visto con Genie, in questo caso Gemini 2.0 diventa un agente che offre suggerimenti su cosa fare sul videogioco basandosi esclusivamente sull’azione sullo schermo, tramite una conversazione in tempo reale

E poi c’è Overview Ai. Infine è stato spiegato che sono state introdotte le capacità di ragionamento avanzato di Gemini 2.0 nelle Schede AI del suo motore di ricercao. Ricordiamo che Overview Ai, il nuovo engine sperimentale di Alphabet che risponde con link e linguaggio naturale e che è candidato in prospettiva ad affiancarsi a Google Search, non è ancora presente in Europa per questioni legate alla normativa. L’assenza, promettono da Mountain View durerà poco. Molte di queste novità le vedremo dal 2024. Ma Deep Research lo proveremo appena potremo su Ascanio.

Per approfondire.

Le novità di Google: da Project Astra a Veo, in sei video

Gemini sbarca su iPhone. Ecco cosa cambia #DatavizAndTools

Gemini Live parla in italiano. I limiti e le potenzialità #DatavizAndTools

Gemini entra in Google Maps. Ecco cosa cambia e qualche altra novità

Le novità dell’Ai Gen arrivano su Google Maps

Arrivano le nuove mappe super-dettagliate di Google

Ecco come funziona l’immersive View di Google Maps che ora arriva a Firenze e Venezia

Meno soste ai semafori e più attenzioni ai consumi energetici. Le novità di Google Maps

Come funziona Veo, la nuova Ai generativa dedicata ai video?

Le altre puntata di Dataviz And Tools

Come funzionano Nova, i nuovi modelli di Ai per le immagini e i video di Aws?

ChatGpt Pro a 200 dollari e Gpt o1: ecco tutte le novità

Google anticipa Sora e lancia dentro Vertex Ai Veo, la nuova Ai generativa dedicata ai video

Cosa può fare la nuova versione di Minerva 7B? #DatavizAndTools

Gemini sbarca su iPhone. Ecco cosa cambia #DatavizAndTools

Musica, Dream Track è in fase di test. Ecco perché è una rivoluzione

Disponibile ChatGpt per Windows. Ecco cosa cambia

Claude 3.5 Sonnet ora può analizzare i documenti in PDF, anche i grafici #DatavizAndTools

Gemini entra in Google Maps. Ecco cosa cambia e qualche altra novità

Claude di Antrophic impara a usare il computer come un essere umano #DatavizAndTools

Come funziona Firefly Video Model di Adobe? #DatavizAndTools

ChatGPT ora parla come noi #DatavizAndTools

Microsoft ha aggiornato Copilot. Ecco come si è evoluto