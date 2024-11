OpenAI ha trasformato ChatGPT in un vero e proprio motore di ricerca AI, offrendo un accesso istantaneo alle informazioni in tempo reale per i suoi abbonati. L’annuncio è di ieri giovedì 8 ottobre, SearchGpt è in fase di rilascio per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a ChatGPT e nei prossimi mesi arriverà anche agli altri. Come abbiamo già scritto su Info Data i risultati che si ottengono sono ricavati dai link selezionati da Bing e riassunti da GPT-4o. La risposta quindi è viene corredata da una selezione – piuttosto scarna a dire il vero – di link alle fonti. Nessun arricchimento con video, mappe e immagini (come invece avviene con Ai Overview di Google). Solo per alcuni tipi di prompt – come nel caso del meteo – vengono attivate dei widget. Ma vediamo senza indugi come se la cava se lo sottoponiamo a un po’ di domande. Anche per capire la distanza da Perplexity.Ai ad oggi l’unico vero grande rivale, quantomeno in Europa. Ma sopratutto dai motori tradizionali. E qui le differenze si fanno davvero sentire.

La prova del turista fai da te.

Una delle grandi novità dei motori potenziati dall’Ai è quella di aiutarti a programmare un viaggio o una vacanza fornendo indicazioni su itinerario, budget e cose da vedere. Nel mio caso ho chiesto:

Voglio organizzare una visita a Ruta di Camogli per i primi di dicembre di un week end, sabato e domenica. Mi aiuti a organizzare il viaggio e mi dici quanto potrei spendere partendo il venerdì sera da Milano, tornando la domenica sera e volendo usare il treno?

La risposta è articolata e dettagliata, le fonti usate sono Booking.com, Trainline e Trenitalia. Questa è la parte relativa al budget.

Treno andata e ritorno: Circa 30 € a persona (15 € per tratta).

Circa 30 € a persona (15 € per tratta). Alloggio per due notti: Variabile; stimando una media di 80 € a notte, il totale sarebbe di circa 160 €.

Più deludente invece la risposta quando gli ho chiesto cosa fare a Camogli. SearchGpt si è limitato a svolgere il compitino scegliendo però fonti pertinenti come la pagina Natale a Camogli del Comune di Camogli e un travel blog ben fatto.

La risposta non comprendeva mappe o foto o video. Questa è la prima differenza rispetto a Overview Ai il motore di ricerca sperimentale di Google che è stato recentemente esteso a 100 Paesi.

La prova del menù alimentare.

I motori potenziati con l’Ai sono anche più bravi – rispetto a quelli tradizionali – a programmare attività o scrivere guide o a spiegare cose. Per metterlo alla prova gli ho chiesto:

Mi scrivi un programma alimentare di pranzo e cena dal lunedì al venerdì con piatti vegetariani per studenti che vivono fuori sede senza il forno e con un budget limitato

La risposta a differenza da quanto promesso da Overview Ai è più scarna (nessun video, nessun link diretto e nessuna possibilità di modificare i risultati e quindi di personalizzare in corso d’opera il menù). Per essere brevi qui sotto trovate il menù di lunedi e martedì.

Lunedì

Pranzo: Insalata di couscous con verdure Cuoci il couscous secondo le istruzioni. Aggiungi pomodorini, cetrioli, ceci precotti e condisci con olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe.

Cena: Pasta al pesto di zucchine Cuoci la pasta. Frulla zucchine saltate in padella con basilico, aglio, olio d’oliva, sale e pepe. Mescola la pasta con il pesto ottenuto.



Martedì

Pranzo: Wrap di hummus e verdure Spalma hummus su una tortilla. Aggiungi carote grattugiate, lattuga e peperoni a fette. Arrotola e gusta.

Cena: Riso integrale con lenticchie e spinaci Cuoci il riso integrale. In una padella, salta le lenticchie precotte con spinaci, aglio e olio d’oliva. Unisci il riso e mescola bene.



In definitiva niente male: rispetto a un motore di ricerca è un salto quantico. Se lo chiedete a Gemini (il chatbot di Google) però il menù appare un po’ più vario e appetitoso.

Le domande di attualità.

Proviamo a metterlo in difficoltà con una domanda di stretta attualità (fa anche rima). Il prompt è:

Come andrà a finire la guerra a Gaza? Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Riportiamo la risposta per intero.

La guerra a Gaza ha subito un’escalation significativa nelle ultime settimane, con attacchi intensificati da parte di Israele e risposte da gruppi come Hamas e Hezbollah. Il 19 ottobre 2024, il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è stato ucciso, portando a speculazioni su possibili cambiamenti negli equilibri di potere nella regione

. Inoltre, il 22 ottobre, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato l’eliminazione di Hachem Safieddine, presunto successore del defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah

.

Il conflitto ha avuto ripercussioni anche in Libano, con attacchi israeliani che hanno causato vittime civili

. L’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha subito restrizioni operative in Israele, complicando ulteriormente la situazione umanitaria

Nonostante gli sforzi diplomatici, la situazione rimane tesa e imprevedibile. L’evoluzione del conflitto dipenderà da vari fattori, tra cui le dinamiche interne ai gruppi coinvolti, le pressioni internazionali e le iniziative diplomatiche in corso.

Senza entrare troppo nel merito dell’analisi geopolitica va sottolineato che il prompt è stato inserito alle 10:37 del 1 novembre 2024 quando era già su tutti i siti un nuovo attacco a Beirut e la morte di 47 palestinesi.

Sulla politica a pochi giorni dalla elezioni abbiamo chiesto:

Chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti? Cosa dicono gli ultimi sondaggi?

La risposta è diplomatica: Le elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre 2024 vedono una competizione serrata tra Kamala Harris e Donald Trump. I sondaggi nazionali mostrano un sostanziale equilibrio: alcune rilevazioni danno Harris in vantaggio di due punti percentuali, mentre altre indicano Trump avanti di tre punti.

Si cita Repubblica, Virgilio Notizie e il Sole 24 Ore ma nessun giornale Usa come invece era lecito aspettarsi. Tra l’altro neanche un istituto di ricerca con i sondaggi o per fare un nome su tutti Nate Silver.

La prova della lettura dei giornali.

I motori con l’Ai sostituiranno i motori tradizionali ma sopratutto le fonti di informazione online? La domanda è caldissima. Qui una prova: nella mattina del 1 novembre ho chiesto cosa ci fosse scritto sul Sole 24 Ore. Questo il prompt:

Cosa dice oggi il Sole 24 Ore?

Mi ha generato quattro notizie. Eccole

Politica Interna : Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha criticato John Elkann per non essersi presentato in Parlamento, definendo l’atto una mancanza di rispetto. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo con Stellantis senza sudditanze. Il Sole 24 Ore

: Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha criticato John Elkann per non essersi presentato in Parlamento, definendo l’atto una mancanza di rispetto. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un dialogo con Stellantis senza sudditanze. Economia : L’Istat ha comunicato che il PIL italiano è rimasto invariato nel terzo trimestre del 2024, registrando una crescita dello 0,4% su base annua. In Germania, invece, il PIL è aumentato dello 0,2% nello stesso periodo. Il Sole 24 Ore

: L’Istat ha comunicato che il PIL italiano è rimasto invariato nel terzo trimestre del 2024, registrando una crescita dello 0,4% su base annua. In Germania, invece, il PIL è aumentato dello 0,2% nello stesso periodo. Fisco : Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente i primi tre testi unici in materia fiscale. È in discussione l’ipotesi di attribuire le competenze sul cybercrime alla Procura Antimafia. Il Sole 24 Ore

: Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente i primi tre testi unici in materia fiscale. È in discussione l’ipotesi di attribuire le competenze sul cybercrime alla Procura Antimafia. Difesa : Il programma per l’acquisto dei nuovi carri armati Panther per l’Esercito italiano, sviluppato da Leonardo Rheinmetall, è approdato in Parlamento. Si prevedono significativi cambiamenti nelle capacità difensive del paese. Il Sole 24 Ore

: Il programma per l’acquisto dei nuovi carri armati Panther per l’Esercito italiano, sviluppato da Leonardo Rheinmetall, è approdato in Parlamento. Si prevedono significativi cambiamenti nelle capacità difensive del paese. Cronaca: È deceduto Wolfgang Abel, noto per essere stato condannato per i delitti neonazisti della banda Ludwig. Il Sole 24 Ore

Ma nessuna rispettava la gerarchia del sito in quell’ora

Non è chiaro quindi come viene stabilito l’ordine di importanza che ricordiamo non è quella del sito. Peraltro non rispetta neppure la gerarchia della prima pagina del Sole 24 Ore in edicola. Infine, la notizia della morte di Abel era del 29 ottobre. Quindi non è chiaro come abbia interpretato il prompt cosa dice “oggi” il Sole 24 Ore. Quello che gli ho chiesto è una sorta di rassegna stampa sui contenuti del quotidiano. E non è andata benissimo.

Proviamo a entrare più nello specifico. Cosa ha scritto Luca Tremolada sul Sole 24 Ore?

Mi ha risposto: Mi dispiace, ma non ho accesso diretto agli articoli pubblicati ieri da Luca Tremolada su Il Sole 24 Ore.

Mentre quando gli ho chiesto di indicarmi chi fosse Luca Tremolada ci ha preso riportandomi un po’ di brevi bio che si trovano su internet tra cui quella del Sole 24 Ore.

Alla domanda poi: cosa pensa il Sole 24 Ore della crisi dell’auto, argomento su cui possono trovare numerosi articoli ecco quello che dice:

Il Sole 24 Ore analizza la crisi dell’industria automobilistica attribuendola a diversi fattori chiave:

Dieselgate: Lo scandalo delle emissioni ha segnato un punto di svolta, evidenziando le vulnerabilità del settore e accelerando la necessità di una transizione verso tecnologie più pulite. Il Sole 24 Ore Politiche ambientali dell’UE: Le normative europee, orientate a ridurre le emissioni di CO₂, hanno imposto sfide significative ai produttori, spingendoli verso l’elettrificazione e altre soluzioni sostenibili. Il Sole 24 Ore Transizione tecnologica: L’industria sta affrontando una trasformazione epocale, con l’adozione di veicoli elettrici e connessi, richiedendo ingenti investimenti e una ristrutturazione delle competenze. Il Sole 24 Ore

In sintesi, Il Sole 24 Ore evidenzia come la crisi attuale sia il risultato di una combinazione di scandali passati, pressioni normative e la necessità di innovazione tecnologica, che insieme stanno ridefinendo il panorama dell’industria automobilistica.

In realtà i contributi presenti sul Sole 24 Ore restituiscono un quadro più articolato su quanto stia accadendo, la descrizione è un po’ generica anche rispetto allo stile di approfondimento del quotidiano in cui lavoro. Interessante la scelta del link fonte per generare questa risposta che è questo articolo di Pier Luigi Del Viscovo , non è l’unico naturalmente autore che si misurato con l’argomento, non è un editoriale ed è del 4 ottobre, quindi non aggiornatissimo.

Complessivamente quindi la lettura dei siti di informazione non restituisce risultati precisi e aggiornati ma è comunque interessante anche perché ricordiamo: i motori di ricerca tradizionali non forniscono questo servizio. Se chiedete a Google cosa dice oggi il Sole 24 Ore risponde con il link al Sole 24 Ore.

Infine, la domanda sul senso della vita.

Il senso della domanda, per essere chiari, non è quello di ottenere una qualche rivelazione (sappiamo bene, che stiamo dialogando con un modello di Ai e non con un oracolo ndr) ma per vedere che fonti vengono scelte. La risposta è la seguente:

Il senso della vita è una questione profondamente personale e varia in base alle convinzioni individuali, alle esperienze e alle prospettive filosofiche. Alcuni trovano significato nella ricerca della felicità, altri nel servizio agli altri o nella realizzazione personale. Secondo lo psichiatra Viktor Frankl, il senso della vita risiede nel trovare uno scopo e nell’assumersi responsabilità verso se stessi e l’umanità in generale. Alfred Adler, fondatore della psicologia individuale, suggerisce che il senso della vita si manifesta nel superamento del proprio senso di inferiorità e nella volontà di essere speciali, perseguendo obiettivi in ambito lavorativo, sociale e affettivo. In definitiva, il senso della vita è quello che ciascuno di noi decide di darle, basandosi sui propri valori, aspirazioni e scelte.

Le fonti le leggete sotto. Giudicate voi.

Caro Chatbot ti scrivo (così mi distraggo un po’) o più prosaicamente #promptanalysis è una serie di Info Data che sperimenta prompt. Dove si pongono domande si analizzano le risposte. Perlopiù fuori contesto. Perché in fondo a rispondere siamo capaci tutti.

