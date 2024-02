Dopo Firefly e i prodotti di video e foto editing lancia soluzione di intelligenza artificiale generativa anche su Acrobat Reader l’applicativo per la lettura e la creazione di documenti in Pdf. Secondo quanto si legge nella nota sarebbe in grado di produrre sintesi e rispondere a domande su Pdf e altri documenti. AI Assistant, attualmente in versione beta, genera istantaneamente riepiloghi e approfondimenti da documenti lunghi, risponde a domande e formatta le informazioni per la condivisione in e-mail, report e presentazioni. E’ ora disponibile su Acrobat «con funzionalità in arrivo su Reader nei prossimi giorni e settimane», ma l’azienda prevede di rilasciare un piano di abbonamento per lo strumento una volta uscito dalla fase beta. Esistono anche altri Plugin su Gpt per esempio che leggono i Pdf. Occorrerà capire bene cosa cambia.

Come funziona?

AI Assistant sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico alla base di Acrobat Liquid Mode, la tecnologia che supporta esperienze di lettura reattive per PDF su dispositivi mobili. Questi modelli proprietari forniscono una comprensione approfondita della struttura e del contenuto del PDF, migliorando la qualità e l’affidabilità negli output di AI Assistant. Ecco alcune cosa che può fare: consiglia domande basate sul contenuto di un PDF e risponde a domande sul contenuto del documento.

Riepilogo generativo: offre una rapida comprensione del contenuto all’interno di documenti lunghi con brevi panoramiche in formati di facile lettura.

Citazioni intelligenti: il motore di attribuzione personalizzato di Adobe e l’intelligenza artificiale proprietaria genera citazioni in modo che i clienti possano verificare facilmente la fonte delle risposte di AI Assistant.

Navigazione semplice : i collegamenti cliccabili aiutano i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno in documenti lunghi in modo che possano concentrare il loro tempo esplorando e interpretando le informazioni più importanti.

Output formattato : chiedi ad AI Assistant di consolidare e formattare le informazioni in informazioni importanti, testo per e-mail, presentazioni, report e altro ancora. Un pulsante “copia” semplifica le operazioni di taglia, incolla e trasferimento.

Rispetto dei dati dei clienti : le funzionalità di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e nessun contenuto dei documenti dei clienti viene archiviato o utilizzato per la formazione di AI Assistant senza il loro consenso.

Oltre il PDF: i clienti possono utilizzare AI Assistant con tutti i tipi di formati di documenti (Word, PowerPoint, trascrizioni delle riunioni, ecc.)

