Mercoledì Google ha annunciato che la sua app AI per prendere appunti e fare ricerche, NotebookLM , aggiungerà una funzionalità “Audio Overview”. Audio Overview offrirà agli utenti un altro modo per digerire e comprendere le informazioni nei documenti che hanno caricato sull’app, come letture di corsi o memorie legali.

Sin dal suo lancio, NotebookLM ha utilizzato il testo per riassumere e spiegare i materiali di origine, ma ora può farlo ad alta voce tramite audio. La funzionalità è rivolta a persone che comprendono meglio i materiali ascoltando le spiegazioni anziché leggerle.

Google's NotebookLM is the current best "wow this is amazing & useful" demo of AI

Here I gave it the entire text of my book, it turned it into a podcast, a study guide, FAQ, timeline & quite accurate chat

Listen to the first few minutes of the "podcast." Seriously, just listen. pic.twitter.com/zO27f2FnlY

— Ethan Mollick (@emollick) September 18, 2024