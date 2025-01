Nasce Operator, sembra project Mariner di Google ma ancora non lo sappiamo. Sappiamo però che dopo Task si è aperta ufficialmente l’era degli Ai Agent. Partiamo dalla notizia. OpenAI ha annuncia un’anteprima di ricerca di Operator, un agente che può navigare sul web per eseguire compiti al posto degli utenti. Utilizzando il suo browser, può guardare una pagina web e interagire con essa digitando, cliccando e scorrendo”, afferma OpenAI.

Come funziona? Operator si basa su Computer-Using Agent (CUA), un modello che combina le capacità di visione di GPT-4o con un ragionamento avanzato attraverso l’apprendimento potenziato. CUA è addestrato a interagire con le interfacce grafiche (GUI) – i pulsanti, i menù e i campi di testo usati quotidianamente dagli utenti – dandogli la flessibilità di navigare negli ambienti digitali senza richiedere API specifiche per il sistema operativo o il web.

Per consentire un rollout sicuro e iterativo, questa preview di Operator sarà disponibile per gli utenti Pro negli Stati Uniti all’indirizzo opertor.chatgpt.com. In questo modo, Operator potrà imparare dall’utilizzo dei primi utenti e perfezionare le sue funzionalità, migliorando nel tempo. L’obiettivo di OpenAI è di estendere la disponibilità di Operator agli utenti Plus, Team ed Enterprise, nonché di integrare queste funzionalità in ChatGPT.

CUA – si legge nel loro sito – beneficia dei progressi in termini di ragionamento, multimodalità e sicurezza, ponendo le basi per agenti come Operator affinché possano completare compiti complessi e in più fasi per gli utenti. Questo è l’inizio di un futuro in cui l’intelligenza artificiale non si limita a fornire informazioni, ma è anche in grado di eseguire autonomamente i flussi di lavoro, aiutando sia le aziende sia i privati.

Per capire meglio lo dovremo provare ma da quanto si apprende Operator può usare il ragionamento per “autocorreggersi” e, se si blocca, darà il controllo all’utente. Chiederà inoltre all’utente di subentrare quando un sito Web richiede informazioni sensibili come le credenziali di accesso e “dovrebbe” chiedere all’utente di approvare azioni come l’invio di un’e-mail. OpenAI afferma inoltre che Operator è stato progettato per “rifiutare richieste dannose e bloccare contenuti non consentiti”.

