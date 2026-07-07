Sviluppato con 173 scienziati provenienti da ricerca biotecnologica e farmaceutica, LifeSciBench – qui l’articolo scientifico – include 750 compiti redatti da esperti in sette flussi di lavoro di ricerca biologica. Sostanzialmente OpenAI testa l’AI come uno scienziato. Nasce Life Sci Bench per misurare il ragionamento biologico con l’Ai.
Come funziona? Prima una premessa. Sappiamo che l’intelligenza artificiale è già molto brava a superare esami e quiz standardizzati. Ma essere bravi nei test non significa saper ragionare come uno scienziato. È da questo limite che nasce il nuovo benchmark presentato a giugno da OpenAI per valutare le capacità dei modelli AI nelle scienze della vita.
L’obiettivo è semplice da descrivere ma complesso da raggiungere: capire se un modello di intelligenza artificiale riesce a muoversi in problemi reali di biologia, genetica, farmacologia e ricerca biomedica, dove spesso non esiste una risposta unica e immediata.
Il benchmark è stato progettato partendo da problemi che simulano il lavoro quotidiano di ricercatori e professionisti delle life sciences. In molti casi il modello deve interpretare dati sperimentali, formulare ipotesi o suggerire il passo successivo in un processo di ricerca.
Molti test usati finora misurano soprattutto memoria e capacità di recuperare informazioni. Life Sci Bench prova invece a valutare qualcosa di più vicino al ragionamento scientifico: collegare dati, interpretare segnali deboli, gestire incertezza.
Secondo OpenAI, i modelli più avanzati mostrano miglioramenti significativi rispetto alle generazioni precedenti, ma restano ancora lontani dal livello richiesto per sostituire ricercatori umani in compiti complessi. Questo significa che l’AI può già essere utile come strumento di supporto, ad esempio per accelerare analisi, revisione della letteratura o generazione di ipotesi, ma non può ancora operare in autonomia nei processi decisionali più delicati.
Il punto centrale non è tanto stabilire se l’AI “conosca” la biologia. La vera domanda è un’altra: quanto bene sa ragionare in ambienti ad alta complessità, dove i dati sono incompleti e l’incertezza è parte integrante del lavoro?
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