Introducing GPT-5.5
A new class of intelligence for real work and powering agents, built to understand complex goals, use tools, check its work, and carry more tasks through to completion. It marks a new way of getting computer work done.
Now available in ChatGPT and Codex. pic.twitter.com/rPLTk99ZH5
— OpenAI (@OpenAI) April 23, 2026
OpenAI rilancia la corsa all’intelligenza artificiale con GPT-5.5, attualmente il suo modello più potente. L’azienda di Sam Altman sul suo sito lo definisce così: Eccelle nella scrittura e nel debug del codice, nella ricerca online, nell’analisi dei dati, nella creazione di documenti e fogli di calcolo, nell’utilizzo di software e nel passaggio tra diversi strumenti fino al completamento di un’attività. La prima impressione è che GPT-5.5 non è solo più potente, ma più “operativo”. In cinque punti quello che abbiamo capito finora.
1. Più che chatbot: diventa un agente operativo
La novità principale è il passaggio da modello conversazionale a sistema capace di agire. GPT-5.5 può pianificare task complessi, eseguire sequenze di azioni e usare strumenti in modo più autonomo. Non si limita a rispondere, ma è in grado di portare a termine un obiettivo orchestrando più passaggi senza bisogno di supervisione continua, avvicinandosi alla logica degli agenti AI.
Ragionamento più robusto e affidabile
Un salto evidente riguarda la qualità del ragionamento. Il modello sembra gestire meglio problemi articolati, riduce gli errori nei passaggi intermedi e affronta con maggiore sicurezza situazioni ambigue. Questo lo rende più simile a un risolutore di problemi complessi che a un semplice generatore di testo, soprattutto nei contesti professionali.
Codice e sviluppo software a un altro livello
Secondo Nvidia che lo ha potuto provare in anteprima uno dei miglioramenti più concreti si vede nella programmazione. GPT-5.5 è in grado di scrivere codice più lungo e strutturato, fare debugging in autonomia e comprendere interi progetti software. Non lavora più solo su piccoli frammenti, ma può intervenire su repository complessi, diventando un vero assistente per sviluppatori.
Multimodalità più integrata
Il modello rafforza anche la capacità di lavorare con diversi tipi di input contemporaneamente. Testo, immagini e altri dati vengono interpretati in modo più coerente e collegato. Non si tratta solo di aggiungere funzionalità, ma di migliorare la comprensione del contesto quando le informazioni arrivano da fonti diverse.
Maggiore affidabilità nell’uso reale
Infine, uno degli aspetti più rilevanti è la maggiore affidabilità. Secondo OpenAi GPT-5.5 riduce le cosiddette allucinazioni e offre risposte più stabili e prevedibili. Questo è un passaggio cruciale per l’adozione nelle aziende: non basta essere potenti, bisogna anche essere consistenti. In questo senso, il modello segna un passo avanti verso un uso più concreto e diffuso dell’intelligenza artificiale.
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