Questa settimana la scena dell’intelligenza artificiale ha vissuto un momento decisivo: OpenAI ha ufficialmente lanciato GPT-5.2, il nuovo modello generativo di punta, dopo che il CEO Sam Altman ha fatto scattare un vero e proprio codice rosso interno per rispondere alla crescente pressione competitiva di Google Gemini 3 e mantenere la leadership nel campo delle AI multimodali e di ragionamento avanzato.
Abbiamo già iniziato a esplorare come questo aggiornamento si comporta nei compiti più complessi e realistici — e i risultati sono sorprendentemente robusti. Nella puntata di Ascanio netteremo ChatGPT-5.2 alla prova dal vivo, analizzando punti di forza e limiti del modello in uso quotidiano, produttività, programmazione, ragionamento e gestione di contesti lunghi. Lo confronteremo fianco a fianco con Google Gemini 3, per capire non solo chi “vince i benchmark”, ma come si comportano questi sistemi nella vita reale, nei prompt più esigenti e negli scenari multimodali in rapida espansione. E risponderemo alla domanda che tutti si stanno facendo: GPT-5.2 è davvero in grado di tenere testa a Gemini 3?
Chi è Ascanio?
Ascanio è il vostro alter ego digitale che si sporca le mani con l’intelligenza artificiale. È lo studente diligente che prende appunti mentre gli altri guardano TikTok. È il ragazzo che, con un taccuino, annota “Prompt: generare poster minimalista su tema ‘ansia dell’algoritmo’ ”. È quel che ridacchia quando l’AI sbaglia, ma applaude quando ci prende. In questa puntata, Ascanio – insieme a Luca Tremolada e Andrea Gianotti – metterà alla prova Gemini 3 e Nano Banana Pro e vi racconterà, con onestà (e qualche battuta), cosa c’è dietro il velo.
