Come si legge nell’articolo di Marco Trabucchi sul Sole 24 Ore.com, si tratta di un agente AI basato su Computer-Using Agent (CUA), un modello all’avanguardia che fonde le capacità visive del potente GPT-4o con un sofisticato ragionamento basato sull’apprendimento strutturato che integra percezione, ragionamento e azione. La sua peculiarità risiede nella capacità di interagire con le interfacce utente grafiche (GUI) che utilizziamo quotidianamente, come bottoni, menu e campi di testo. Questo significa che Operator può muoversi all’interno di ambienti digitali senza la necessità di specifiche API o integrazioni a livello di sistema operativo. Basta descrivere il compito desiderato, e Operator si occuperà del resto. Prenotare un volo o un hotel, per esempio, grazie anche alle collaborazioni attivate da OpenAI con aziende come Booking, Expedia, Uber e Stubhub per garantire che l’agente risponda efficacemente alle esigenze del mondo reale.

Sebbene la Computer-Using Agent (CUA) sia ancora agli inizi e abbia delle limitazioni, OpenAI ha dichiarato di poter stabilire benchmark di tutto rispetto, con un tasso di successo del 38,1% su OSWorld per le attività di utilizzo completo del computer e del 58,1% su WebArena e dell’87% su WebVoyager per le attività basate sul Web.

Operator promette all’utente di mantenere sempre il controllo e inoltre, Operator è progettato per essere proattivo nel richiedere l’intervento umano in situazioni delicate, come il cambio di una password, la gestione di richieste di sicurezza del browser o il completamento di un Captcha. Un elemento chiave per garantire un utilizzo sicuro ed efficace, dicono da OpenAi.

Disponibilità e sicurezza

Il roll-out di Operator è iniziato con una preview di ricerca dedicata agli utenti di ChatGPT Pro in Europa. Questa fase di anteprima è attualmente disponibile per gli utenti Pro maggiorenni residenti in Europa, ma anche in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, tramite il sito web dedicato: operator.chatgpt.com. È importante sottolineare che questo lancio segue una fase iniziale di roll-out per gli utenti Pro in altri mercati.

Questa strategia di implementazione graduale permette a OpenAI di raccogliere feedback, apprendere e perfezionare le capacità di Operator, migliorandolo costantemente nel tempo. L’obiettivo futuro è quello di estendere la disponibilità di Operator anche agli utenti Plus, Team ed Enterprise, fino ad arrivare all’integrazione all’interno di ChatGPT.

OpenAI ha inoltre implementato rigorose misure di sicurezza per garantire un utilizzo responsabile di Operator, un aspetto cruciale per la diffusione di tecnologie così potenti che segnano l’inizio di una nuova era in cui l’intelligenza artificiale sarà in grado di eseguire autonomamente flussi di lavoro complessi per aziende e individui.

Per approfondire.

Cos’è Operator e come funziona l’Ai agent di OpenAi?

Tra qualche mese uscirà il prossimo Gpt-5 che integrerà o3 il modello di ragionamento più avanzato

ChatGpt su WhatsApp ascolta i vocali e legge le immagini #DatavizAndTools

Sam Altman dalla “parte sbagliata della storia”

OpenAi aggiorna Canvas. Ecco cosa cambia con o1

Come funziona Operator di OpenAi? #DatavizAndTools

ChatGpt Task è una to-do-list per le tue attività quotidiane

Come funziona Canvas la nuova interfaccia per ChatGpt? #DatavizAndTools

Ecco come funziona o1, il modello di OpenAi che “pensa” prima di rispondere

Disponibile ChatGpt per Windows. Ecco cosa cambia #DatavizAndTools

L’informazione, i giornali, i viaggi e il senso della vita. La prova di SearchGpt

SearchGpt sta arrivando. OpenAi sfida Google sui motori di ricerca. Ecco cosa sappiamo finora

Che fine ha fatto SearchGpt, il motore di ricerca di OpenAi?

Cosa è AI Overview? Ecco come sta cambiando il motore di ricerca di Google con Gemini

Cosa è WildChat? Più di un milione di prompt (e risposte) per allenare il vostro chatbot

Come si scrive un prompt per Midjourney?

L’Ai Gen si è convertita all’ideologia “woke”? #PromptAnalysis

Quali caratteristiche deve avere un cantante per vincere Sanremo? Risponde Gpt4