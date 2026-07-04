OpenAI ha scelto una nomenclatura quasi cosmica — Sol, Terra e Luna — per presentare la nuova famiglia di modelli GPT-5.6. Dietro questi nomi, però, non c’è solo un aggiornamento tecnologico, ma l’ennesima nuova fase della competizione nell’intelligenza artificiale. Da un lato si riaccende la sfida con Anthropic e i suoi modelli Claude, dall’altro emerge un elemento finora inedito: il coinvolgimento diretto del governo americano nei tempi e nelle modalità di rilascio dei modelli più avanzati. La notizia, insomma, non è solo che OpenAI ha un nuovo modello di punta, ma che lo sta lanciando in modo graduale e sotto supervisione politica.

Sol, Terra e Luna: la nuova architettura di GPT-5.6

Con GPT-5.6 OpenAI introduce una famiglia di modelli organizzata su tre livelli. Sol è il modello di punta, il più potente e avanzato, pensato per i compiti più complessi. Terra occupa la fascia intermedia e punta a offrire prestazioni elevate a costi più sostenibili. Luna, infine, è il modello più leggero, progettato per garantire velocità ed efficienza economica. È una struttura che riflette sempre più la logica del mercato enterprise: non più un solo modello universale, ma una gamma di soluzioni calibrate su costi, latenza e capacità operative.

Sol è la risposta diretta a Claude Mythos

Il confronto più interessante è quello con Anthropic. Sol viene presentato apertamente come il rivale di Claude Mythos, il modello più avanzato dell’azienda concorrente. Sul benchmark Terminal-Bench, oggi tra i test più rilevanti per valutare le capacità di coding agentico, Sol raggiunge un tasso di successo dell’88,8%, superando l’88% di Mythos. Con la modalità Ultra arriva addirittura al 91,9%. La differenza numerica non è enorme, ma il segnale competitivo è chiaro: OpenAI vuole tornare a rivendicare la leadership nei modelli più avanzati per coding e ragionamento. La modalità Ultra, in particolare, segna un passaggio importante perché introduce una logica multi-agente, in cui diversi subagenti collaborano per risolvere problemi complessi.

Terra e Luna riducono il costo delle performance

La novità strategicamente più importante potrebbe però non essere Sol. Terra e Luna mostrano infatti la volontà di OpenAI di rendere più accessibili prestazioni elevate. Terra offre capacità comparabili a GPT-5.5 ma con costi ridotti della metà. Luna punta invece a massimizzare l’efficienza, mantenendo comunque performance competitive. Anche qui il confronto con Anthropic è esplicito: Terra eguaglia Claude Fable 5 nella scrittura di codice, mentre Luna supera Claude Opus 4.8. Questo suggerisce che OpenAI non punta solo a vincere nella fascia premium, ma anche a comprimere l’intera curva tra prezzo e prestazioni, rendendo più difficile per la concorrenza mantenere vantaggi competitivi.

La cybersecurity è il terreno più delicato

Un altro aspetto centrale riguarda la sicurezza informatica. OpenAI sottolinea che Sol raggiunge risultati comparabili a Claude Mythos nei benchmark di cybersecurity, ma utilizzando circa un terzo dei token. Questo significa ottenere performance simili con costi computazionali molto inferiori. Il tema è particolarmente sensibile perché modelli di questo livello possono essere strumenti estremamente utili per vulnerability research, penetration testing e analisi di exploit. Allo stesso tempo, proprio queste capacità li rendono potenzialmente rischiosi. La questione non è più soltanto quanto un chatbot sia intelligente, ma fino a che punto possa diventare uno strumento utile sia in difesa sia in attacco.

Il ruolo di Trump e il nuovo peso della politica

L’elemento più sorprendente, però, è il contesto politico del rilascio. OpenAI ha spiegato di aver condiviso in anteprima i piani e le capacità di GPT-5.6 con l’amministrazione Trump. Su richiesta del governo, Sol, Terra e Luna vengono inizialmente distribuiti solo a un gruppo ristretto di partner selezionati. È un passaggio che segnala un cambio di paradigma. Se finora il rilascio di un modello era principalmente una decisione aziendale, ora i modelli frontier iniziano a essere trattati come infrastrutture strategiche, al pari di semiconduttori avanzati o tecnologie dual-use. Il contesto è quello del nuovo ordine esecutivo sulla sicurezza e sull’innovazione AI firmato a giugno. OpenAI sembra aver scelto una linea di collaborazione preventiva con Washington, anche per evitare ostacoli regolatori come quelli incontrati da Anthropic.

Per approfondire.

OpenAI punta sulla salute. E ChatGPT diventa sempre più un assistente per il benessere

OpenAi, Codex non è più un prodotto solo per programmatori

Come è fatto e come funziona ChatGpt 5.5 instant?

Cosa sappiamo di ChatGPT 5.5?

ChatGPT ora usa il web per generare immagini: in cinque punti cosa cambia con Images 2.0

Tutto quello che c’è sa sapere su GPT-5.4?

Tutto quello che c’è da sapere su OpenAI Frontier

Nasce il vibe coding applicato alla scienza. Ecco Prism di OpenAI