Microsoft non vuole più limitarsi a fornire chatbot aziendali. Con il lancio di Microsoft Frontier Company, il gruppo di Redmond segnala un cambio di fase nella strategia AI: l’obiettivo non è soltanto mettere modelli potenti nelle mani delle imprese, ma costruire un’infrastruttura capace di integrare agenti intelligenti dentro i processi di lavoro reali. Frontier Company nasce proprio con questa missione: aiutare le aziende a progettare, distribuire e governare sistemi AI complessi, con attenzione a sicurezza, controllo e produttività.

Dentro questa strategia si inserisce Copilot Cowork che è stato reso disponibile sul mercato. Microsoft lo descrive come un sistema agentico pensato per attività complesse, di lunga durata e che richiedono l’uso di più strumenti. Non più, quindi, un semplice assistente conversazionale, ma un agente in grado di pianificare, eseguire e coordinare task articolati. È una differenza sostanziale, perché segna il passaggio dal chatbot all’AI operativa. Come al solito spieghiamo in cinque punti.

Copilot Cowork è pensato per lavorare, non solo per rispondere

La prima cosa da capire è che Copilot Cowork non è stato progettato come un’interfaccia di domanda e risposta. Il suo obiettivo è portare l’intelligenza artificiale dentro attività strutturate che richiedono più passaggi. Se un utente chiede di preparare un report, coordinare una ricerca o organizzare un flusso di lavoro, Cowork non si limita a generare una risposta testuale. Analizza il compito, lo suddivide in fasi operative e utilizza gli strumenti necessari per completarlo. Questo approccio lo avvicina più a un collaboratore digitale che a un chatbot tradizionale.

La differenza con Claude sta nell’architettura, non solo nel modello

Il confronto con Claude è inevitabile, anche perché Microsoft ha scelto di integrare modelli Anthropic all’interno di Copilot Cowork. Tuttavia, la differenza non sta solo nelle capacità dei modelli, ma nel modo in cui questi vengono inseriti nell’ambiente aziendale. Claude è spesso percepito come un sistema centrato sulla qualità del ragionamento e della conversazione. Copilot Cowork, invece, è costruito attorno a un’infrastruttura enterprise. In altre parole, Claude è il motore cognitivo. Copilot Cowork punta a essere il sistema operativo del lavoro AI in azienda.

Microsoft punta su una strategia multi-model

Uno degli aspetti più interessanti dell’annuncio riguarda la scelta dei modelli. Microsoft non lega Copilot Cowork a un’unica architettura, ma adotta una strategia multi-model. Oggi la piattaforma supporta modelli Anthropic come Opus 4.8 e Sonnet 4.6, mentre nel programma Frontier i clienti possono già accedere a GPT 5.5. A questi si aggiungerà presto Cowork 1, un modello proprietario che Microsoft presenta come ottimizzato per il lavoro enterprise. L’obiettivo dichiarato è raggiungere il miglior equilibrio possibile tra qualità, costo e utilizzo su larga scala.

L’estensibilità è il vero punto di svolta

Per questo Microsoft ha investito molto nell’estensibilità di Copilot Cowork. La piattaforma può ora sfruttare plugin di partner esterni e, nel programma Frontier, può persino navigare il web attraverso un browser Edge locale. Questo amplia radicalmente il perimetro operativo del sistema. Copilot Cowork non lavora soltanto sui dati interni di Microsoft 365, ma può interagire con strumenti esterni e con informazioni presenti online. Il risultato è un agente capace di muoversi tra documenti, piattaforme e servizi diversi.

Il focus non è più sulla demo

Forse questo è il punto più importante. Con Frontier Company e Copilot Cowork, Microsoft sposta il dibattito sull’intelligenza artificiale da una dimensione di laboratorio a una dimensione industriale. Negli ultimi due anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sui benchmark, sulle capacità dei modelli e sulle demo spettacolari. Microsoft sembra voler spostare la domanda su un altro terreno: non quanto sia impressionante un modello, ma quanto valore riesca a produrre dentro un’organizzazione.

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