OpenAI ha lanciato GPT-5.2, la nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale, come risposta immediata alla crescente pressione competitiva esercitata da Google Gemini 3. Secondo le cronache delle principali testate tech, la società avrebbe attivato un vero e proprio “codice rosso” interno — cioè un’accelerazione drastica nello sviluppo — per recuperare terreno dopo che il modello di Google ha guadagnato terreno nei benchmark di intelligenza generale e multimodale.
Codice rosso nell’AI: perché OpenAI si è mossa così
Secondo diverse indiscrezioni, il lancio di Gemini 3 ha spinto Sam Altman ad allertare i team e ad accelerare lo sviluppo di GPT-5.2 affinché ChatGPT non venisse sorpassato nel confronto diretto tra modelli di nuova generazione. Questa mossa è stata descritta come una reazione strategica per riprendere l’iniziativa su capacità come ragionamento complesso, generazione codificata e comprensione multimodale
GPT-5.2: il nuovo “migliore modello per uso professionale”
OpenAI descrive GPT-5.2 come il suo modello più avanzato per lavoro professionale, con miglioramenti significativi in compiti reali: creazione di fogli di calcolo, presentazioni, programmazione, comprensione di contesti molto lunghi, visione computerizzata e utilizzo di strumenti. La release include tre varianti (Instant, Thinking e Pro) per diversi livelli di utilizzo e prestazioni.
Confronto con Gemini 3: competizione sui benchmark e multimodalità
Gemini 3 ha attirato molta attenzione per le sue performance in benchmark di ragionamento e capacità multimodali (testi, immagini, audio e video), e per la sua integrazione con prodotti e servizi Google. GPT-5.2 è stato progettato per chiudere il gap in queste aree e recuperare vantaggi di usabilità e affidabilità nella gestione di compiti complessi.
Pressione sul mercato e sulla leadership tecnologica
Secondo il Financial Times, la leadership di OpenAI nel settore delle AI di grande scala è sotto pressione mentre concorrenti come Google (con Gemini) e Anthropic (Claude) avanzano con modelli sempre più potenti. Questo contesto spiega anche l’urgenza del “codice rosso” e la strategia competitiva dietro GPT-5.2.
Una nuova fase della corsa all’intelligenza artificiale o solo innovazione incrementale?
Il lancio di GPT-5.2 non è solo un aggiornamento incrementale, ma segna un punto di svolta nella competizione tra grandi modelli multimodali. Le aziende stanno spingendo per modelli che non solo rispondano a domande, ma che possano ragionare, generare progetti, collaborare in task reali e competere direttamente per l’adozione aziendale. Con GPT-5.2 e Gemini 3, la corsa all’IA entra in una nuova fase dove il confronto diretto sulle capacità intellettive delle macchine è al centro dell’attenzione pubblica e di mercato
