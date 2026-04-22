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ChatGPT ora usa il web per generare immagini: in cinque punti cosa cambia con Images 2.0

OpenAI rilancia sulla generazione di immagini e lo fa portandola dentro la conversazione. Con “Images 2.0”, annunciato da OpenAI e raccontato anche da The Verge, la creazione visiva diventa parte naturale del dialogo con ChatGPT: non più prompt isolati, ma un processo continuo fatto di correzioni, aggiustamenti e iterazioni. Il confronto con le soluzioni di Google, incluse le sperimentazioni come Gemini Nano Banana, è inevitabile, ma qui il salto sembra essere soprattutto nell’esperienza d’uso. Images 2.0 infatti non introduce soltanto nuove capacità tecniche, ma cambia il modo in cui si lavora con le immagini: da un’azione puntuale a un processo dialogico. Ed è proprio su questo terreno che si gioca la competizione tra le piattaforme di intelligenza artificiale. In cinque punti quello che abbiamo capito finora.


1. Immagini dentro la conversazione
La prima novità è strutturale: le immagini non si generano più “a parte”, ma dentro la chat. Si può partire da una richiesta semplice, poi aggiungere dettagli, cambiare idea, correggere elementi. ChatGPT mantiene il contesto e aggiorna l’immagine senza dover ricominciare da zero, avvicinando il processo a un’interazione con un creativo umano più che a un comando tecnico.

2. Editing mirato e non distruttivo
Un elemento distintivo è la possibilità di intervenire su parti specifiche dell’immagine. Invece di rigenerare tutto, si possono modificare solo alcuni elementi, come lo sfondo, un volto o un oggetto. Questo riduce la perdita di qualità e soprattutto evita di compromettere ciò che già funziona, un limite ancora presente in molti generatori concorrenti.

a photorealistic, taken by phone photo of a handwritten essay in pencil, bold but elegant handwriting, but messy and somewhat uneven, on an 8.5×11 piece of lined paper, about the history of baseball in toronto. make sure there is variance in the writing in a very human way. give it a slight coffee stain on the top right corner

3. Meno prompt engineering, più linguaggio naturale
Dalle prove e dalle reazioni sui social emerge che il sistema richiede meno precisione tecnica nella formulazione delle richieste. Anche input vaghi o complessi vengono interpretati correttamente. Questo abbassa la soglia d’ingresso e rende lo strumento più accessibile rispetto ad altri modelli che restano sensibili alla costruzione del prompt.

Make a sample page of a colorized Japanese shonen adventure manga. The page should vividly depict our main character found a magical quill. The name of the quill is called the Quill of GPT Image. Make it dramatic. The magical quill has strong power sealed inside it.
Additional instructions: Aspect ratio: Portrait 1440×2560. The pen should have an OpenAI logo on it. The language throughout the manga should be Japanese. Think carefully first to make this a good story with good split of manga panels. The page should appear as a photo of a physical page, not a digital page.
A photorealistic snapshot portrait of two friends outside a venue at night, shot on a compact point-and-shoot camera with direct flash. Close subject distance, crisp foreground detail, deep shadow falloff, slightly raw spontaneous energy, nightlife atmosphere, and the unmistakable look of an early-2000s flash photograph.

4. Coerenza tra le versioni
Un altro passo avanti riguarda la coerenza nel tempo. ChatGPT riesce a mantenere personaggi, stile e dettagli anche dopo più modifiche successive. È un aspetto cruciale per applicazioni concrete come storytelling visivo o progettazione grafica, dove la continuità è spesso più importante del singolo risultato.

cantor’s diagonalization proof, infographic

5. L’integrazione multimodale
Infine, la generazione di immagini non è più una funzione isolata ma parte di un sistema più ampio. Le immagini possono essere descritte, modificate, integrate nel testo e riutilizzate nel corso della conversazione. È qui che si vede la differenza rispetto a Gemini e alle sue varianti: non solo qualità dell’output, ma continuità operativa.

A cinematic drone shot looking straight down at a row of pastel-colored motels lined up along the coast, each with a small swimming pool glowing in soft shades of turquoise and aqua. The buildings are sun-faded in hues of pink, peach, mint, and lavender, their geometry clean but slightly worn. The pools shimmer like glass, some perfectly still, others lightly rippling, reflecting the warm golden hour light. A few empty lounge chairs and umbrellas sit neatly arranged, untouched. The scene feels quiet and suspended, with a hazy, slightly overexposed glow, subtle film grain, and gentle lens flare washing over the frame. Shadows stretch softly across the pavement, and everything feels both real and dreamlike — nostalgic, intimate, and just a little surreal, like a memory seen from above. Make the names of the motels: Firefly Motel, The Firefly Lodge, Firefly Stay, Casa Firefly. Make some of the swimming pools round, some diamond shaped, some rectangle.

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