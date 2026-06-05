Codex non è più un prodotto per programmatori. È questo il messaggio che emerge dal doppio annuncio con cui OpenAI ha presentato nuovi strumenti per il lavoro d’ufficio e pubblicato il report “The Next Era of Knowledge Work”. La società guidata da Sam Altman sta spostando il baricentro della competizione: dall’assistenza alla scrittura del codice all’automazione del lavoro della conoscenza. Analisti, consulenti, marketer, investitori, ricercatori e manager diventano il nuovo mercato di riferimento. Una scelta che racconta non solo l’evoluzione della tecnologia ma anche la direzione della guerra commerciale che si sta aprendo nelle aziende. Una guerra nella quale il confronto non è soltanto con Microsoft, che presidia il desktop e la produttività attraverso Microsoft 365 e Copilot, ma soprattutto con Anthropic, che negli ultimi mesi ha conquistato una posizione rilevante grazie alla diffusione di Claude Code e dei suoi strumenti agentici. OpenAI ha capito che il terreno decisivo non è più il codice ma il lavoro. Ecco in cinque punti le nuove funzionalità per Codex rilasciate nei giorni scorsi.
Da assistente per sviluppatori a sistema operativo del lavoro
La novità più importante è il cambio di identità di Codex. OpenAI presenta una piattaforma che vuole operare su ogni ruolo, strumento e flusso di lavoro. I nuovi plugin sono progettati per attività specifiche: analisi dei dati, produzione creativa, vendite, design di prodotto, ricerca finanziaria e investment banking. Non si tratta più di chiedere a un modello di scrivere codice, ma di affidargli attività professionali complete. L’obiettivo è integrare documenti, email, fogli di calcolo, calendari, database e software aziendali dentro un unico ambiente operativo. OpenAI descrive questa evoluzione come il passaggio dagli strumenti per sviluppatori agli strumenti per knowledge worker.
We’re making Codex more useful for your work by expanding plugins beyond individual tools.
These plugins turn Codex into a specialist for a specific role with a single install, no coding required.
Codex can access 62 popular apps and 110 skills for work across sales, data…
— OpenAI (@OpenAI) June 2, 2026
Il vero obiettivo è conquistare l’azienda
Dietro il lancio c’è una constatazione semplice: la crescita non arriva più soltanto dagli sviluppatori. OpenAI dichiara che circa un quinto degli utenti di Codex appartiene ormai a professioni non tecniche e che questa categoria cresce a un ritmo superiore rispetto a quella degli sviluppatori. Il mercato enterprise diventa quindi la priorità. Le nuove funzioni, come i plugin specializzati, le annotazioni e gli spazi collaborativi denominati Sites, servono a ridurre il lavoro necessario per configurare gli agenti e a renderli immediatamente utilizzabili in contesti professionali. L’obiettivo è trasformare l’intelligenza artificiale in infrastruttura quotidiana del lavoro della conoscenza.
Prep faster. Sell smarter.
The sales plugin for Codex. pic.twitter.com/GWjRyebinS
— OpenAI (@OpenAI) June 2, 2026
OpenAI ha capito che il problema non è scrivere ma coordinare
Il report sulla produttività contiene una tesi precisa. Gran parte del tempo nelle organizzazioni non viene speso per produrre contenuti ma per gestire artefatti: documenti, riunioni, presentazioni, email, report, richieste, approvazioni e passaggi informativi. Sono attività distribuite in software diversi e spesso scollegate tra loro. OpenAI sostiene che il collo di bottiglia della produttività moderna non sia la mancanza di informazioni ma la frammentazione degli strumenti. Per questo Codex viene riposizionato come agente capace di attraversare applicazioni differenti e di eseguire operazioni che normalmente richiedono continui cambi di contesto. L’idea è ridurre il costo di coordinamento che accompagna ogni attività professionale.
La competizione è con Microsoft ma soprattutto con Anthropic
Molti osservatori continuano a leggere la sfida come uno scontro tra OpenAI e Microsoft. In realtà Microsoft è al tempo stesso partner e concorrente. Con Copilot presidia già Word, Excel, Outlook, Teams e l’intero ecosistema della produttività aziendale. OpenAI però sembra guardare con crescente attenzione a un altro avversario: Anthropic. Claude Code è diventato il riferimento per una parte significativa degli utenti professionali e ha contribuito a spostare il mercato verso agenti capaci di svolgere compiti complessi e prolungati. Non è un caso che molte delle innovazioni presentate da OpenAI vadano nella stessa direzione: workflow, integrazioni, automazione e specializzazione per ruoli professionali. La partita non riguarda più quale modello scrive meglio una funzione software. Riguarda quale piattaforma organizza meglio il lavoro quotidiano.
La produttività diventa la metrica centrale dell’intelligenza artificiale
Il report segna anche un cambiamento culturale. Negli ultimi anni il settore ha misurato i progressi attraverso benchmark tecnici e prestazioni dei modelli. OpenAI propone una misura diversa: il tempo risparmiato nel lavoro reale. La domanda non è più quanto un modello sia intelligente ma quanto riesca a eliminare attività ripetitive, trasferimenti di informazioni e operazioni amministrative. In questa prospettiva il codice rappresenta solo un caso particolare di un fenomeno più ampio. L’automazione del lavoro della conoscenza diventa il nuovo indicatore di valore. Per OpenAI il futuro degli agenti non consiste nel sostituire una professione ma nel diventare il livello operativo che collega persone, dati e strumenti. È qui che si giocherà la prossima fase della competizione industriale sull’intelligenza artificiale.
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