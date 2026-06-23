OpenAI punta sulla salute. E ChatGPT diventa sempre più un assistente per il benessere. Lo aveva detto in tempi non sospetti lo stesso Sam Altman quando nel febbraio del 2023, pochi mesi dalla nascita pubblica del suo chatbot aveva indicato proprio la sanità come uno dei terreni di evoluzione più fertili.

La salute è già uno degli usi più frequenti dell’intelligenza artificiale conversazionale. Secondo OpenAI, oltre 230 milioni di persone ogni settimana pongono a ChatGPT domande legate a salute e benessere: dai sintomi influenzali ai risultati degli esami del sangue, fino a dubbi su alimentazione, sonno o attività fisica.

Per questo OpenAI ha annunciato un aggiornamento importante: migliorare la cosiddetta “health intelligence” di ChatGPT, cioè la capacità del modello di rispondere in modo più affidabile, chiaro e contestualizzato alle domande mediche.

Il salto tecnologico riguarda soprattutto il modello GPT-5.5 Instant, che secondo l’azienda ha raggiunto prestazioni simili ai modelli più avanzati della famiglia “Thinking” nelle valutazioni interne dedicate alla salute. Tradotto: ChatGPT dovrebbe essere più bravo in tre aree critiche. Capire quando un caso richiede attenzione urgente. Chiedere più contesto prima di rispondere. Comunicare in modo chiaro anche quando esistono incertezze.

Uno degli aspetti più interessanti è il metodo usato per addestrare e valutare il sistema. OpenAI ha coinvolto una rete globale di centinaia di medici in 60 Paesi, distribuiti su 26 specialità e 49 lingue. Il loro compito non è stato solo verificare l’accuratezza delle risposte, ma identificare i punti in cui l’AI tende a fallire: eccesso di sicurezza, sottovalutazione dei segnali di allarme o risposte troppo generiche.

Qui emerge un cambio di paradigma. Il problema non è soltanto se l’AI dia una risposta giusta o sbagliata. Conta sempre di più il modo in cui ci arriva e il modo in cui comunica il dubbio. In medicina, spesso, una buona risposta non è una diagnosi immediata ma una domanda aggiuntiva: da quanto tempo hai questo sintomo? Hai febbre? Stai assumendo farmaci?

Dietro questa evoluzione c’è una strategia più ampia. A gennaio 2026 OpenAI aveva già lanciato ChatGPT Health, uno spazio dedicato all’interno di ChatGPT che consente di integrare dati sanitari personali, cartelle cliniche e app di wellness come Apple Health o MyFitnessPal. L’obiettivo è trasformare il chatbot in un assistente capace non solo di rispondere a domande isolate, ma di ragionare su un contesto personale più ampio.

Naturalmente restano limiti importanti. OpenAI continua a ribadire che ChatGPT non sostituisce il medico, non è pensato per diagnosi o terapie e deve essere usato come supporto informativo. Il punto è chiaro: l’AI sanitaria non sta diventando un dottore digitale, ma un filtro cognitivo tra l’utente e la complessità del sistema sanitario.

È un cambiamento che dice molto su come si sta evolvendo l’intelligenza artificiale. Dopo aver imparato a scrivere codice, generare immagini e sintetizzare documenti, i chatbot stanno entrando in uno dei campi più delicati: la salute. Qui la sfida non è solo la potenza del modello, ma la capacità di costruire fiducia.

Cosa è Ai Stories? Storie lunghe su fatti, accadimenti e personaggi della rivoluzione Ai Gen.

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