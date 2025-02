Il New York Times ha definito Claude il modello di intelligenza preferito da chi lavora nel settore in Silicon Valley. Il motivo? Il fatto che appaia a chi lo utilizza molto più «creativo ed empatico» degli altri LLM (Large language models, ovvero i chatbot) oggi presenti sul mercato. E che fornisca risposte che ricordano più quelle che darebbe «un essere umano intelligente e premuroso» che «la prosa generica degli altri chatbot».

Possibile che quanto descritto dal NYT nasca dal fatto che l’utente ha la possibilità di selezionare la modalità di risposta di Claude. Oltre a quella standard, ce n’è una più formale, una più esaustiva nelle spiegazioni, una più concisa. Proprio per verificarne l’empatia, chi scrive ha provato a chiedere aiuto per un ipotetico problema di dipendenza. Oltre ad esprimere dispiacere, per quel che vale, il modello di AI sviluppato da Anthropic ha suggerito in prima battuta di consultare uno specialista. Solo dopo ha indicato una serie di strategie da mettere in atto per affrontare il problema. Cosa che hanno fatto anche altri modelli, fornendo però un pratico elenco puntato: non esattamente un modello di empatia.

Non solo. Richiesto di istruzioni rispetto ad un gioco di strategia on line, ha fornito delle indicazioni errate. Ovvero ha sbagliato i nomi e le caratteristiche delle abilità di un personaggio. Perseverando nell’errore nonostante chi scrive l’avesse fatto presente, alla fine si è arreso: «mi scuso per gli errori. Hai ragione. È meglio ammettere quando non si hanno informazioni precise piuttosto che fornire dettagli non corretti».

Quando poi lo si utilizza per scrivere codice, ad esempio per fare scraping dei dati elettorali o per geocodificare degli indirizzi, è possibile evidenziarne una parte e chiedere al modello di spiegarne il significato. Anche questo un elemento che rende meno fredda la relazione con questo modello.

Colpisce, inoltre, la capacità di Claude di pensare fuori dalla scatola, come si direbbe negli Stati Uniti di una persona brillante. Richiesto di disegnare una mappa coropletica delle province italiane, ovvero una mappa dove il colore dei territori dipende da una variabile numerica o qualitativa, ha incluso nella risposta l’idea di visualizzare in grigio eventuali province per le quali non fossero presenti i dati.

Oppure, di fronte all’istanza di estrarre dal sito del 1522 i dati relativi agli orari e indirizzi dei centri antiviolenza,un calcolatore che consentiva, inserendo la propria provincia di residenza, di visualizzare l’elenco delle strutture presenti sul territorio. E, beninteso, la richiesta era quella di un codice Python per estrarre i dati, con l’obiettivo di lasciare all’umano la visualizzazione.

Certo, anche Claude commette degli errori. E non soltanto quando si tratta di giochi on line. Nel sistemare un codice Python scritto per generare una mappa coropletica, ha “dimenticato” che il dataset fornito presentava la virgola come seperatore dei decimali. Fosse un essere umano, però, si parlerebbe di peccato veniale.

