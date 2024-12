Se chiedete agli addetti ai lavori non ne troverete molti che vi parleranno male di Claude 3 Sonnet il modello sviluppato da Anthropic. Anzi pare che dia il suo meglio proprio per l’analisi dei dati. Certo molto se non tutto dipende dal tipo di compiti che devi svolgere. Claude 3 è noto per essere progettato con un forte focus sulla sicurezza, l’affidabilità, e la capacità di generare risposte più controllate e meno propense a errori rispetto ad altri modelli, ma non è necessariamente superiore in modo assoluto per ogni tipo di analisi dei dati rispetto ad altri strumenti come GPT o modelli specializzati in data science.

Per capire qualcosa di più siamo con Riccardo Saporiti, data journalist, giornalista e autore di Info Data. Tra l’altro è anche insegnante al corso di Data, Visual Storytelling e Ai journalism di Formazione Sole 24 Ore. In particolare, insegna nel modulo di Ai journalism e oggi vi spiegherà come ha realizzato le mappe delle elezioni di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria usando per lo scraping (e non solo) l’Ai di Claude. Il racconto è epico. Siete su Ascanio.

Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.

Le altre puntate di Ascanio

Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio

Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio

OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio

OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25

Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova

Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio

Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio

L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22

La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio