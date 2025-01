A partire dal nome: al taccuino digitale potenziato con Gemini di Google si aggiunge una versione a pagamento che si chiama NotebookLMPlus. Proviamo a fare un riassuntone.

NotebookLm lanciato a dicembre è un tool sperimentale di Google nato per aiutarti a comprendere, analizzare e interagire con i tuoi documenti in modi innovativi. La versione gratuita che usa Gemini 2.0 permette di caricare Carica PDF, URL di siti web, documenti e presentazioni Google, URL di YouTube e molto altro. Creare riepiloghi, domande frequenti, cronologie e documetni di briefing. Come poi abbiamo raccontato qui “genera riassunti audio da ascoltare ovunque ti trovi e ha la funzione per generare sorprendenti podcast audio a due voci da articoli scientifici. In pratica è uno strumento per professionisti che ha l’obiettivo di aiutarti nella ricerca e nella sintesi di documenti, si arricchisce ora di nuove funzionalità per migliorare ulteriormente l’interazione e l’accesso alle informazioni. Un esempio? Ad esempio, un avvocato può utilizzare NotebookLM per analizzare normative complesse, mentre un fiscalista può servirsene per esplorare implicazioni di bilancio partendo da documenti tecnici.

Ora veniamo a NotebookLM Plus. Questo tools lanasce per le aziende che vogliono usare i loro dati. Quindi presenta miglioramenti lato privacy e sicurezza. I dipendenti di un’organizzazione possono caricare informazioni, sintetizzarle, ricavarne insight e sperimentare nuovi modi di interagire con i dati, come riepiloghi audio in stile podcast e molto altro.

Gli abbonati a potranno accedere a numerosi vantaggi, tra cui cinque volte più Audio Overviews, notebook e fonti per notebook; la possibilità di personalizzare lo stile e il tono delle risposte dei notebook; notebook di team condivisi con analisi sull’utilizzo; e ulteriori funzionalità di privacy e sicurezza. Un paio di esempi che fornisce Google per commerciale, insegnanti e marketing:

I team di vendita possono aggiungere la roadmap del prodotto, le specifiche delle funzionalità, analisi comparative dei concorrenti, interviste audio con i clienti e ricerche di mercato. In questo modo, NotebookLM può aiutare a preparare le riunioni con i clienti creando un piano di account che consenta al team di trovare informazioni più rapidamente e di interagire meglio con i clienti.

I marketer possono utilizzare NotebookLM Plus per riassumere trend e comportamenti d’acquisto dei clienti, redigere comunicazioni, creare briefing di campagne e altro ancora, basandosi su ricerche di mercato, analisi della segmentazione dei clienti e roadmap di marketing.

I clienti del settore educativo possono aggiungere il piano strategico del distretto, standard educativi, appunti delle lezioni e/o letture dei corsi per ottenere riassunti in tempo reale, piani di lezione guidati, domande per discussioni, quiz e altro. Possono anche generare riepiloghi audio per far sì che si possa imparare ovunque ci si trovi, rendendo i contenuti più accessibili, comprensibili e coinvolgenti.

Privacy, sicurezza e disponibilità

NotebookLM Plus sarà disponibile con protezione dei dati di livello enterprise per aziende, scuole e università, organizzazioni e clienti aziendali come Servizio Aggiuntivo tramite Google Workspace ed è coperto dai Termini di Servizio Aggiuntivi di NotebookLM Plus per Workspace. Per gli utenti di Gemini per Workspace che utilizzano NotebookLM Plus, caricamenti, query e risposte del modello non vengono utilizzati per addestrare i modelli né esaminati da persone. I dati dei clienti rimangono di loro proprietà e non vengono condivisi al di fuori dell’organizzazione. NotebookLM Plus può essere acquistato separatamente tramite Google Cloud con protezione di livello enterprise. Sarà inoltre incluso in Google One AI Premium a partire dai primi mesi del 2025

