Parliamo di Deep Research, la nuova funzionalità lanciata nelle scorse settimane all’interno di Gemini Advanced, il modello di AI più avanzato di Google.

Si tratta di uno strumento di intelligenza artificiale avanzato che, per rispondere a domande complesse, esplora il web per conto tuo e ti fornisce come risultato un report. Deep Research è interessante per due ragioni. La prima è che rappresenta una dimostrazione di forza della supremazia di Google nel campo dei motori di ricerca potenziati con l’AI rispetto a rivali come Perplexity e SearchGPT. La seconda è che costituisce un primo esempio di ciò che gli AI Agent possono fare. A differenza dei chatbot, questa tecnologia enterprise, che si candida a essere la protagonista indiscussa del 2025, non si limita a “manipolare” un testo, ma gestisce per noi un’attività più o meno complessa.

Nel caso di Deep Research, lo scopo è appunto cercare su internet, riassumere e scrivere report. Sostanzialmente, Gemini affina continuamente la sua analisi, avviando una nuova ricerca sulla base di ciò che ha appreso. Si tratta quindi di operazioni sequenziali che, per certi versi, possiamo considerare autonome in quanto determinate dall’algoritmo. Una volta completato il processo, genera un report completo delle scoperte chiave, che puoi esportare in un Google Doc. Per questa attività, Deep Research si prende tutto il suo tempo. Per provarlo, gli abbiamo chiesto di scriverci uno studio sui trend scientifici del 2025: ci ha impiegato circa un quarto d’ora per rispondere, consultando quarantotto siti. Qui l’articolo sul Sole 24ore.com

Giudizio?

Non si entra mai troppo nel merito, almeno questa è l’impressione di chi scrive. Non c’è un’intenzione di delineare uno scenario, ma l’urgenza di riassumere cose che sono state scritte. Il tono è sempre un po’ da professorino che ti dice dove guardare e come lavorare. Ed è questo l’aspetto più interessante. . Lo strumento Deep Research, da questo punto di vista, è davvero utile come bussola. Se sei esperto della materia o lavori nel campo, non ti dice nulla di veramente nuovo, ma ti aiuta ad allargare lo spettro di indagine. Diciamo che è l’assistente ideale del ricercatore. Ed è questo, forse, il vero trend del 2025.

