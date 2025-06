Tre anni e qualche mese dopo l’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa abbiamo compreso quanto questa rivoluzione tecnologica sia destinata a cambiare le aziende, la società e il mercato del lavoro. Siamo di fronte a un cambio di passo che ha investito tutto il tessuto imprenditoriale e sta gettando le basi per una nuova economia. Per entrare rapidamente nel “nuovo mondo” che ci

aspetta serve un corso pratico, intensivo e indirizzato a quello che vogliamo davvero fare. Con AI Survival Kit forniremo una comprensione pratica di cosa sia l’AI generativa e di come funzioni, comprese le sue applicazioni e i suoi limiti nei vari settori, nonché approfondimenti e strategie su come adattarsi e lavorare con l’AI generativa per generare valore. Imparerai a selezionare e preparare i

dati necessari per addestrare modelli di machine learning, migliorandone l’accuratezza e l’efficacia. Ti forniremo gli strumenti per intercettare le novità che arrivano dai grandi player dell’Ai generativa e le basi per studiare e capire meglio in modo critico i modelli di business dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e degli Ai Agent.

Insomma per farla breve, il 27 giungo prende il via 𝐀𝐈 𝐒𝐔𝐑𝐕𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐊𝐈𝐓, il corso full immersion di 𝟐𝟎 𝐨𝐫𝐞 per trasformare l’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 nel tuo 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞!

La squadra?

Pepe Moder, Riccardo Saporiti, Vincenzo Cosenza

One more thing: proprio perché la più grande tecnologia trasformativa dell’ultimo secolo è in continua evoluzione abbiamo previsto 12 ore di aggiornamento a partire dal mese di luglio.