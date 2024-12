OpenAI ha lanciato “Canvas”, una nuova interfaccia per ChatGPT che migliora l’interazione con l’intelligenza artificiale, rendendo più agevole la modifica di testi e codici. Canvas offre un ambiente di lavoro interattivo, simile a Google Docs potenziato dall’IA, dove gli utenti possono ricevere suggerimenti e correzioni in tempo reale. Questa funzione è particolarmente utile per scrittori e programmatori, poiché consente di evidenziare sezioni specifiche per ottenere feedback mirati, correggere errori e personalizzare il modello in base alle proprie esigenze.

Canvas opens in a separate window, allowing you and ChatGPT to work on ideas side by side.

In canvas, ChatGPT can suggest edits, adjust length, change reading levels, and offer inline feedback. You can also write and edit directly in canvas. pic.twitter.com/yHYVGtwJHV

— OpenAI (@OpenAI) October 3, 2024