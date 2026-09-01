Gemini 3.7 Flash is now available to all Pro and Ultra users in Gemini chat.
This model update delivers improved reasoning and accuracy for multi-step tasks like intelligently connecting the dots across dozens of files and emails into one master document.
Give it a try today on… https://t.co/DRWXBAEcOL
— Google Gemini (@GeminiApp) August 14, 2026
Google a metà agosto ha rilasciato Gemini 3.7 Flash, nuova versione del modello che definisce il suo workhorse per coding e agenti AI. La direzione è più interessante del semplice aggiornamento: dopo i chatbot capaci di rispondere e i modelli capaci di ragionare, la competizione si sta spostando verso sistemi ai quali affidiamo un obiettivo. Devono pianificare, usare strumenti, superare gli errori e possibilmente completare il lavoro senza richiamare continuamente l’utente. Gemini 3.7 Flash nasce soprattutto per questo. In cinque punti cosa abbiamo capito
Gemini Spark now runs on Gemini 3.7 Flash.⚡️
Whether you’re using Spark to compile vendors into Sheets or draft negotiation emails, 3.7 Flash makes your personal AI agent more precise and accurate with improved tool use for @GoogleWorkspace apps to help turn ideas into action.
— Google Gemini (@GeminiApp) August 13, 2026
Non deve solo rispondere: deve finire il lavoro
Google dice di avere migliorato soprattutto l’affidabilità nei compiti composti da molti passaggi. Gemini 3.7 Flash dovrebbe adattarsi meglio quando incontra un ostacolo, capire quando chiedere chiarimenti e usare in modo più efficace gli strumenti. I benchmark mostrati da Google vanno nella stessa direzione: in AutomationBench, dedicato a workflow aziendali reali, passa dal 17% di Gemini 3.6 Flash al 30,4%. In OSWorld 2.0, che misura la capacità di interagire con un computer, sale dal 33,8% al 47,9%.
La vera novità potrebbe essere il costo
Un chatbot può interrogare il modello una volta per produrre una risposta. Un agente può farlo decine di volte mentre pianifica, cerca informazioni, utilizza software, verifica il risultato e corregge gli errori. Ecco perché velocità e prezzo diventano quasi importanti quanto l’intelligenza. Fino alla fine del 2026 Gemini 3.7 Flash costa 0,75 dollari per milione di token in input e 3,75 in output. Mantiene inoltre una finestra di contesto da un milione di token. Google sta scommettendo sulla trasformazione dell’AI da chatbot ad agente, e Flash serve a rendere economicamente sostenibile questa trasformazione.
Un modello che usa strumenti e coordina altri agenti
Gemini 3.7 Flash accetta testo, immagini, audio, video e PDF e può utilizzare strumenti esterni. DeepMind mostra il modello mentre trasforma un rapporto annuale in una presentazione interattiva, genera un gioco 3D e coordina sotto-agenti per costruire un sito. Quest’ultimo esperimento suggerisce una possibilità interessante: l’agente del futuro potrebbe non essere una singola AI gigantesca, ma una piccola organizzazione digitale. Un modello più potente pianifica e diversi modelli Flash, più veloci ed economici, eseguono compiti specializzati.
Da chatbot a lavoratore digitale
È qui che la strategia di Google diventa più chiara. Un agente non deve soltanto conoscere la risposta: deve poter intervenire nell’ambiente digitale dell’utente. Google parte avvantaggiata perché possiede già Search, Gmail, Calendar, Docs, Drive, Chrome, Android e Workspace. La domanda quindi cambia. Non più soltanto “che cosa sai?”, ma “che cosa puoi fare per me?”. Gemini 3.7 Flash potrebbe diventare il motore economico di agenti che leggono documenti, raccolgono informazioni, scrivono software, preparano email e aggiornano file mentre l’utente fa altro.
Il problema resta l’affidabilità
I numeri richiedono però cautela. Serviranno prove indipendenti. E gli stessi benchmark mostrano il limite attuale. Il 47,9% ottenuto in OSWorld 2.0 rappresenta un grande miglioramento, ma significa anche che molti compiti continuano a non essere completati correttamente. È un problema più serio per un agente che per un chatbot: una risposta sbagliata produce un’informazione sbagliata, mentre un agente che sbaglia può compiere un’azione sbagliata.
Per approfondire.
Gemini Robotics 2, in cinque punti quello che c’è da sapere
Come funziona Gemini Omni? La nostra prova in cinque video
Google I/O: In cinque annunci e dieci video tutto quello che è successo
Nano banana 2 vs ChatGpt Image 2.0: la sfida in cinque prompt (più uno)
Con Lyria 3 Pro è possibile chiedere anche di strutturare la canzone, prevedendo intro, ritornello e bridge
Search Live è disponibile in Italia, cosa cambia in cinque punti
Google Earth diventa il “sistema operativo” del mondo: 5 punti per capire la svolta
Cosa sono Ask Maps e Immersive Navigation?
Tutto quello che c’è da sapere su Gemini 3.1 Flash-Lite
Tutto quello che c’è da sapere su Gemini 3.1 Pro
Ecco Lyria 3: Google con Gemini porta la musica generativa negli smartphone
Gemini 3 Deep Think si aggiorna: più ragionamento, più scienza, accesso selettivo in cinque punti
Google collega Gemini con foto e mail per creare un assistente davvero personale
Tutto quello che c’è da sapere su Nano Banana Pro in cinque punti
ChatGPT dichiara codice rosso: nasce GPT-5.2, anche per rispondere a Gemini 3
Buon compleanno ChatGPT. Tre candeline e tre grafici
Tono, personalizzazione e “umanità”: come è cambiato ChatGPT?
Nuove regole per ChatGPT: cosa cambia davvero per gli utenti in cinque punti
Tutto quello che c’è da sapere su Atlas il nuovo browser potenziato con l’Ai di OpenAi
Cosa c’è da sapere sul Dev Day 2025 di OpenAI
I cameo, il deepfake consensuale e quello che dobbiamo sapere dell’app Sora di OpenAI
Nasce ChatGPT Pulse, il “buongiorno” firmato OpenAI. In cinque punti
Perché tutti parlano di Codex di OpenAi?
ChatGpt-5, breve guida al prompting. Cosa c’è da sapere?
Tre prompt per mettere alla prova Gpt 5. Il confronto co ChatGpt 4o, Gemini e Claude.
GPT-5 è tra noi. Cosa cambia? In cinque punti, quattro video e qualche grafico
Aspettando ChatGpt5 OpenAI lancia modelli “open-weight” per fronteggiare DeepSeek e Meta
ChatGpt, OpenAI lancia la modalità studio per studenti
Arriva ChatGpt agent anche in Europa. Cosa sa fare? In cinque punti
Cosa è OpenAi Codex? #DatavizAndTools
Come funziona Operator l’Ai agent di OpenAi?
Cos’è Operator e come funziona l’Ai agent di OpenAi?
Tra qualche mese uscirà il prossimo Gpt-5 che integrerà o3 il modello di ragionamento più avanzato
ChatGpt su WhatsApp ascolta i vocali e legge le immagini #DatavizAndTools
Sam Altman dalla “parte sbagliata della storia”
OpenAi aggiorna Canvas. Ecco cosa cambia con o1
Come funziona Operator di OpenAi? #DatavizAndTools
ChatGpt Task è una to-do-list per le tue attività quotidiane
Come funziona Canvas la nuova interfaccia per ChatGpt? #DatavizAndTools
Ecco come funziona o1, il modello di OpenAi che “pensa” prima di rispondere
Disponibile ChatGpt per Windows. Ecco cosa cambia #DatavizAndTools
L’informazione, i giornali, i viaggi e il senso della vita. La prova di SearchGpt
SearchGpt sta arrivando. OpenAi sfida Google sui motori di ricerca. Ecco cosa sappiamo finora
Che fine ha fatto SearchGpt, il motore di ricerca di OpenAi?
Cosa è AI Overview? Ecco come sta cambiando il motore di ricerca di Google con Gemini
Cosa è WildChat? Più di un milione di prompt (e risposte) per allenare il vostro chatbot
Come si scrive un prompt per Midjourney?
L’Ai Gen si è convertita all’ideologia “woke”? #PromptAnalysis
Quali caratteristiche deve avere un cantante per vincere Sanremo? Risponde Gpt4