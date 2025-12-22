Il nuovo ChatGPT Images è ufficialmente disponibile da oggi, segnando un momento importante nella corsa tra le grandi aziende dell’IA generativa per dominare la produzione e modifica di immagini con l’intelligenza artificiale. Con una versione aggiornata del motore di generazione di immagini, GPT Image 1.5, OpenAI non solo migliora la qualità delle immagini create da testo o modificate da foto già esistenti, ma punta anche ad accelerare sensibilmente i tempi di output e a rispondere alla crescente competizione di Google e altri. Questa novità — annunciata ufficialmente da OpenAI il 16 dicembre 2025 — trasforma l’esperienza visiva dentro ChatGPT, rendendo la creazione artistica e il fotoritocco più accessibili, rapidi e dettagliati senza lasciare l’interfaccia conversazionale.

Prestazioni e velocità significativamente superiori rispetto al passato

La caratteristica più evidente del rilascio è la generazione fino a quattro volte più veloce rispetto alla versione precedente. OpenAI ha ottimizzato il nuovo modello in modo che non solo risponda più rapidamente ai prompt testuali, ma permetta anche di iterare più spesso e con meno attesa. Questo aumento di velocità non è solo una cifra tecnica: significa che gli utenti possono sperimentare, testare variazioni e affinare i propri progetti grafici in un flusso di lavoro molto più dinamico.



Overall, GPT‑5.2 brings significant improvements in general intelligence, long-context understanding, agentic tool-calling, and vision—making it better at executing complex, real-world tasks end-to-end than any previous model.

Editing di immagini più preciso e fedele alle istruzioni

Una delle critiche più frequenti alle generazioni automatiche era la difficoltà di controllare dettagli specifici nella composizione o di mantenere coerenza nei ritratti e nelle modifiche successive. Con GPT Image 1.5, OpenAI promette una maggiore adesione alle istruzioni dell’utente e una consistenza di dettagli come volti, posture e luci anche dopo numerose iterazioni, rendendo l’editing di immagini un’attività molto più precisa e affidabile.



Place a simple mathematical definition and short explanation at the center of the image. Around the central math explanation, show four boxed Python implementations of the Fibonacci sequence, using different approaches or styles. Prefer Python solutions that rely on standard python library abstractions.

Each implementation should be rendered inside a rounded-rectangle card with a subtle drop shadow and should contain, in order:

– a clear title at the top

– a code box with a light gray background showing the Python implementation (with correct Python indentation)

– a short textual explanation

– bullet points labeled “- pros:” and “- cons:”

Draw clear arrows pointing from the central math explanation to each implementation card. Keep the layout clean and visually structured, using a modern, professional infographic style. Use a pure white background, a neutral base color palette, and give each implementation card a distinct accent color, with clear spacing throughout.

Un’esperienza dedicata dentro ChatGPT

Oltre alle migliorie del motore, OpenAI ha introdotto un vero e proprio spazio dedicato alle immagini all’interno dell’app ChatGPT, con strumenti intuitivi per avviare una creazione o un editing, suggerimenti di prompt e filtri preimpostati pensati per ispirare la creatività. Questa interfaccia può trasformare l’uso di ChatGPT da semplice assistente testuale a un laboratorio creativo dove generare arte digitale, concept visivi o progetti grafici senza uscire dalla chat.



Make a 6 (columns) by 6 (rows) grid grid of:

Row 1: the Greek letter beta, a beach ball, a lemon, a robot, a fish tank, a frog

Row 2: a praying mantis, an expensive watch, a baththub, a pair of sunglasses, a colorful butterfly, an envelope

Row 3: a stamp, a picture frame, a steaming dumpling, the word “miracle”, a pair of skis, the letter Z

Row 4: a toilet, a subway token, a mute icon, a bottle of perfume, a dragonfly, a skateboard helmet

Row 5: a Bluetooth icon, the number 13, a green heart, a rubik’s cube, a Canada goose, a soldier’s helmet

Row 6: a white dog, a life jacket, a knot, a keyboard, a tissue box, the number 14

La mossa competitiva contro Google e altri modelli IA

Questo aggiornamento arriva in un clima di forte competizione tecnologica: Google ha recentemente lanciato modelli come Nano Banana Pro che hanno catturato l’attenzione per qualità e velocità delle immagini generate. OpenAI risponde con un modello che, secondo alcune analisi indipendenti, si posiziona ai vertici delle classifiche di performance sia nel text-to-image sia nell’editing, pur con opinioni divergenti tra gli utenti su quale sia “migliore” in ogni scenario specifico.

create a poster of deep sea creatures at different depths, with a vertical ocean cutaway, styled in a beautiful japanese detailed anime style

Disponibilità globale e accesso via API

Infine, la nuova versione di ChatGPT Images è disponibile a tutti gli utenti di ChatGPT e può essere integrata direttamente nelle applicazioni tramite API con GPT Image 1.5. Questo significa che sviluppatori e aziende possono incorporare le stesse capacità di generazione e editing nelle proprie app, piattaforme di design o servizi creativi, aprendo la porta a una vasta gamma di implementazioni commerciali e artistiche.

a crowd of tens of thousands of people in front of the Golden Gate bridge. The faces of everyone in the crowd must be clearly visible.

Il confronto con Nano Banana Pro.

Cominciamo da due banalità- Non esiste ancora un “vincitore” assoluto tra GPT Image 1.5 e Nano Banana Pro: dipende molto dall’uso che ne fai.

La seconda cosa ovvia è che ci vorrà tempo per capire. Leggendo chi ha già recensito i sue generatori di immagini ecco quello che emerge.

Se il tuo obiettivo è fotorealismo istantaneo e iterazioni veloci, Nano Banana Pro attualmente parte con un leggero vantaggio. Se invece desideri controllo dettagliato, editing preciso basato su istruzioni testuali e integrazione profonda con un assistente multimodale come ChatGPT, allora GPT Image 1.5 è una scelta molto solida e competitiva.

La competizione resta viva e in rapido sviluppo.

Per approfondire.

