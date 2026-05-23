Google non rincorre più. Al Google I/O 2026, Sundar Pichai ha mostrato un’azienda che non sembra più ossessionata dall’ombra di OpenAI ma concentrata a costruire un ecosistema AI completo: modelli, ricerca, agenti autonomi, produttività, shopping e perfino occhiali intelligenti. L’impressione è che Mountain View abbia deciso di trasformare l’intelligenza artificiale in una infrastruttura invisibile e continua, capace di lavorare in background mentre gli utenti fanno altro. Non più soltanto chatbot, ma sistemi che osservano, pianificano, prenotano, comprano, scrivono, programmano e monitorano il web in autonomia.

Nel keynote e negli incontri con la stampa, Google ha snocciolato numeri giganteschi: oltre 3,2 quadrilioni di token generati ogni mese, 900 milioni di utenti per Gemini e investimenti infrastrutturali che quest’anno potrebbero sfiorare i 190 miliardi di dollari. Ma al di là delle cifre, il messaggio è uno: l’era degli “agenti AI” è ufficialmente iniziata.

Ecco i cinque annunci più importanti del Google I/O 2026.

La ricerca Google diventa un agente autonomo

La novità più importante riguarda probabilmente il motore di ricerca. Liz Reid, responsabile di Google Search, ha parlato del più grande aggiornamento della ricerca negli ultimi 25 anni. Non si tratta più soltanto di trovare informazioni, ma di delegare compiti completi a veri e propri “Information Agent”.

Se stiamo cercando casa, per esempio, Google potrà monitorare continuamente il web, confrontare annunci, filtrare i risultati e avvisarci solo quando compare l’offerta giusta. Lo stesso vale per azioni finanziarie, prenotazioni, organizzazione di eventi o gestione di attività quotidiane.

La ricerca diventa quindi persistente: non risponde soltanto a una query, ma continua a lavorare anche dopo che abbiamo chiuso il browser. E soprattutto inizia a generare interfacce dinamiche, mini-app e dashboard personalizzate create al volo con capacità di “agentic coding”.

Google porta inoltre dentro Search il contesto personale dell’utente — Gmail, Foto, Calendar — trasformando il motore di ricerca in una memoria digitale connessa alla nostra vita.

2. Gemini 3.5 Flash inaugura l’era degli agenti intelligenti

Il nuovo modello Gemini 3.5 Flash è il cuore tecnico di tutta la strategia Google. Non viene presentato come un semplice chatbot, ma come un sistema progettato per “flussi di lavoro agentici” e compiti a lungo termine. Secondo Google, il modello è quattro volte più veloce dei concorrenti nel ragionamento logico e supera Gemini 3.1 Pro nella programmazione. Ma il punto centrale è un altro: Gemini ora può pianificare ed eseguire azioni in autonomia.

Il modello alimenta Gemini Spark, un assistente sempre attivo che continua a lavorare anche quando il dispositivo è spento o bloccato. Può leggere email, monitorare scadenze scolastiche, analizzare spese bancarie, organizzare progetti e scrivere documenti automaticamente.

Per gli sviluppatori arriva invece Antigravity 2.0, una piattaforma dove più agenti AI collaborano tra loro: uno scrive codice, un altro genera grafica, un terzo progetta l’architettura software. È la trasformazione dell’AI da assistente a vera forza lavoro digitale.

3. Nasce Gemini Omni, la fabbrica multimediale conversazionale

Uno degli annunci più spettacolari è Gemini Omni Flash, il primo modello della nuova famiglia “Omni”. Qui Google prova a unificare ragionamento e creatività dentro un unico sistema multimodale.

Omni può generare video partendo da testo, immagini, audio o altri filmati. Ma soprattutto permette di modificarli semplicemente parlando. L’utente può chiedere di cambiare sfondi, aggiungere personaggi, modificare l’illuminazione o trasformare lo stile cinematografico mantenendo la coerenza fisica della scena.

La funzione più impressionante è probabilmente la creazione di avatar digitali realistici che parlano con la voce dell’utente. Una tecnologia potentissima che apre però interrogativi enormi sul fronte della disinformazione e dei deepfake. Per questo Google integra automaticamente SynthID, una filigrana invisibile che permette di identificare contenuti generati dall’AI direttamente da Chrome o dalla Ricerca Google. Omni rappresenta probabilmente il tentativo più ambizioso di Google di entrare nella nuova corsa alla produzione video AI dominata finora da OpenAI, Runway e Pika.

Gli agenti AI imparano a comprare da soli

Tra le novità meno appariscenti ma potenzialmente più rivoluzionarie ci sono Universal Cart e AP2. Google sta costruendo un sistema dove l’intelligenza artificiale non si limita a suggerire prodotti: li monitora, li confronta e li acquista autonomamente.

Universal Cart segue l’utente su tutti i dispositivi e controlla prezzi, compatibilità hardware, offerte e sconti. Se stiamo assemblando un PC, per esempio, verifica automaticamente che processore e scheda madre siano compatibili. Il protocollo AP2 consente invece agli agenti AI di effettuare pagamenti in autonomia rispettando regole stabilite dall’utente: budget massimi, brand preferiti, limiti di spesa. È un passaggio cruciale perché trasforma l’AI in un soggetto economico operativo. Non più un assistente che consiglia, ma un sistema che agisce concretamente sul mercato digitale.

Tornano gli occhiali intelligenti di Google

Dopo il fallimento dei Google Glass, Mountain View riprova con Android XR e una nuova generazione di smart glasses sviluppata insieme a Samsung. I primi modelli, firmati Gentle Monster e Warby Parker, saranno dispositivi audio senza display integrato. Attraverso speaker e comandi vocali, gli utenti potranno interrogare Gemini su ciò che vedono, ricevere indicazioni in tempo reale, tradurre testi dal vivo, fare fotografie e gestire notifiche. L’approccio ricorda molto i Ray-Ban Meta, ma con una differenza fondamentale: qui tutto ruota attorno all’ecosistema Gemini e agli agenti AI permanenti.

Il messaggio strategico è chiaro. Google vuole che l’intelligenza artificiale esca definitivamente dallo schermo dello smartphone e diventi una presenza continua nella vita quotidiana.

Per approfondire

Nano banana 2 vs ChatGpt Image 2.0: la sfida in cinque prompt (più uno)

Con Lyria 3 Pro è possibile chiedere anche di strutturare la canzone, prevedendo intro, ritornello e bridge

Search Live è disponibile in Italia, cosa cambia in cinque punti

Google Earth diventa il “sistema operativo” del mondo: 5 punti per capire la svolta

Cosa sono Ask Maps e Immersive Navigation?

Tutto quello che c’è da sapere su Gemini 3.1 Flash-Lite