Nemmeno un mese dopo aver rilasciato Lyria 3, modello di intelligenza artificiale dedicato alla generazione di musica, Google ne rende disponibile una versione pro. Se la prima consentiva di produrre brani della durata massima di 30 secondi, ora il limite è salito a tre minuti. Non solo: a Lyria 3 Pro è possibile chiedere anche di strutturare la canzone, prevedendo intro, ritornello e bridge.
Il nuovo modello è disponibile in anteprima pubblica su Vertex AI per le aziende, su Google AI Studio per gli sviluppatori e su Gemini per chi ha sottoscritto un piano a pagamento. L’unico modo per testarlo gratuitamente è attraverso ProducerAI, strumento di creazione di musica rilasciato alla fine dello scorso mese di febbraio da Big G.
Google assicura di aver utilizzato per il training del nuovo modello solo materiale audio dei quali sia la stessa azienda che la consociata YouTube detengono i diritti. Non solo: Lyria 3 Pro non imita gli artisti. E se il nome di un musicista viene citato nel prompt, il modello lo interpreta come un indicazione per trovare un’ispirazione più ampia. Sono infine stati implementati dei filtri che proibiscono di usare il modello per comporre musica che violi la proprietà intellettuale.
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