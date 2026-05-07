GPT-5.5 Instant is starting to roll out in ChatGPT. It’s a big upgrade, giving you smarter, clearer, and more personalized answers in a warmer, more natural tone. And it’s also more concise, which we heard you wanted. We think you’ll love chatting with it. pic.twitter.com/HSQOhjqxp7 — OpenAI (@OpenAI) May 5, 2026

Non è il modello pensato per i ragionamenti lunghi o per le analisi profonde. La novità è che ora promette meno allucinazioni, risposte più concise e una personalizzazione più avanzata, mantenendo tempi di risposta molto rapidi. In parallelo arrivano anche le integrazioni con Excel e Google Fogli, segno che OpenAI vuole portare ChatGPT dentro gli strumenti di lavoro di tutti i giorni. In cinque punti ecco cosa sappiamo.

GPT-5.5 Instant è il nuovo modello “veloce” di ChatGPT

GPT-5.5 Instant sostituisce GPT-5.3 Instant come modello predefinito per le interazioni rapide in ChatGPT. L’obiettivo è semplice: mantenere la rapidità delle risposte migliorando però affidabilità e qualità generale. OpenAI lo descrive come un modello più “smart”, capace di dare risposte più utili senza allungarsi inutilmente. La differenza rispetto ai modelli “Thinking” è che Instant punta a minimizzare la latenza: meno tempo di attesa, più fluidità nella conversazione. Per questo è il modello usato nelle richieste quotidiane, nelle chat veloci e nelle operazioni leggere.

Riduce le allucinazioni e gli errori fattuali?

La novità più importante riguarda l’affidabilità. Secondo OpenAI, GPT-5.5 Instant produce il 52,5% in meno di allucinazioni rispetto alla versione 5.3 nei contesti più delicati, come medicina, diritto e finanza. Inoltre riduce del 37,3% le affermazioni inaccurate nelle conversazioni che gli utenti avevano segnalato come problematiche. È un cambiamento importante perché il vero limite dei chatbot moderni non è più solo “sapere tante cose”, ma evitare di inventare dettagli inesistenti con sicurezza apparente. OpenAI sembra aver lavorato soprattutto su questo punto.

Le risposte diventano più asciutte e naturali

Uno degli aspetti più visibili per gli utenti è il cambiamento nello stile. GPT-5.5 Instant scrive in modo più diretto, usa meno emoji e tende a eliminare frasi ridondanti. Anche i blog tecnologici italiani che hanno provato il modello parlano di risposte più “umane” e meno verbose. In pratica ChatGPT cerca meno di “riempire spazio” e punta a essere più utile subito. È un’evoluzione coerente con la trasformazione dei chatbot in strumenti di produttività quotidiana: chi usa l’AI per lavorare preferisce velocità e chiarezza a testi lunghissimi.

ChatGPT diventa più personale e contestuale

GPT-5.5 Instant promette di migliorare anche nella memoria e nella gestione del contesto personale. OpenAI spiega che il sistema riesce a usare meglio le informazioni provenienti dalle conversazioni precedenti e dalle integrazioni collegate, come Gmail. Questo significa che l’utente dovrà ripetersi meno spesso: il modello ricorda preferenze, stile di lavoro e contesto delle richieste. Per gestire i timori sulla privacy, OpenAI introduce anche controlli più chiari sulle “memory sources”, cioè sulle fonti di memoria che il chatbot utilizza.

Arrivano le estensioni per Excel e Google Fogli

L’altra novità annunciata insieme a GPT-5.5 Instant è l’integrazione di ChatGPT con Excel e Google Fogli. Le estensioni permettono di creare fogli di calcolo, modificare formule, aggiornare dati e ottenere analisi direttamente dentro gli spreadsheet.

È un passaggio strategico: OpenAI non vuole più che ChatGPT resti solo una finestra di chat, ma punta a inserirlo negli strumenti di lavoro reali. I fogli di calcolo sono uno degli ambienti più usati in aziende e uffici, e portarci dentro l’AI significa trasformare ChatGPT in un assistente operativo continuo, non solo conversazionale.

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