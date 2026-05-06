Dai fondali oceanici alla superficie della Luna, la cartografia geologica torna al centro della progettazione delle missioni. Uno studio pubblicato su Nature Geoscience propone un allineamento tra metodologie terrestri e planetarie, con un obiettivo operativo: rendere comparabili, verificabili e riutilizzabili i prodotti cartografici in ambienti estremi.

Come si legge in una nota di Inaf, il punto di partenza è tecnico. Le mappe geologiche per l’esplorazione non sono rappresentazioni statiche ma modelli integrati costruiti su dati eterogenei. Nel caso dei fondali oceanici, la base informativa combina batimetria ad alta risoluzione, acquisita con sonar multibeam, con dati sismici e campionamenti diretti. Sulla Luna e sugli altri corpi del Sistema solare, la pipeline cambia scala ma non logica: immagini multispettrali e iperspettrali da orbita, modelli digitali di elevazione derivati da altimetria laser, dati radar per la penetrazione superficiale, integrati con osservazioni in situ quando disponibili.

L’elemento chiave è l’interoperabilità. Lo studio indica la necessità di standard comuni per formati, metadati e classificazioni litostratigrafiche. Senza una semantica condivisa, le mappe prodotte da missioni diverse non sono confrontabili. La proposta è costruire architetture dati compatibili con i sistemi GIS planetari, in cui ogni layer — morfologia, composizione, età relativa — sia tracciabile e aggiornabile. Questo implica versioning dei dataset, revisione tra pari dei prodotti cartografici e accesso aperto alle basi dati.

: La carta geologica a scala 1:250000 sviluppata nel 1971 da NASA e servizio geologico degli Stati Uniti per studiare la regione di atterraggio di Apollo 15 (l’originale cartaceo è archiviato presso la fototeca “Angioletta Coradini” dell’INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma). Crediti: NASA

Un secondo asse riguarda la risoluzione e la scala. Le missioni robotiche recenti operano con risoluzioni spaziali dell’ordine del metro o sub-metro. Questo consente una cartografia operativa utile per la navigazione e la selezione dei siti di atterraggio. Tuttavia, la coerenza tra scale resta un problema: le mappe globali a bassa risoluzione devono essere raccordate con quelle locali ad alta definizione. Il lavoro propone workflow multi-scala in cui i modelli globali guidano l’esplorazione e i dati locali aggiornano iterativamente la mappa complessiva.

La carta geologica a scala 1:30000 del sito di atterraggio su Oxia Planum su Marte, del rover ESA Rosalind Franklin sviluppata dall’ExoMars Rover Science Operations Working Group (RSOWG). Crediti: RSOWG

C’è poi il tema della validazione. Sulla Terra, le interpretazioni cartografiche sono verificate con rilievi diretti. Nei contesti planetari, la validazione è indiretta e si basa su correlazioni tra sensori diversi. Lo studio suggerisce protocolli di cross-validation tra dati ottici, radar e spettroscopici, oltre a simulazioni analogiche in ambienti terrestri estremi. I fondali oceanici diventano così un banco di prova metodologico per la geologia planetaria.

In questo quadro, il programma Artemis program rappresenta un caso applicativo. La pianificazione dei siti lunari richiede mappe che integrino pendenza, rugosità, proprietà meccaniche del suolo e distribuzione dei materiali. L’assenza o la frammentazione di queste informazioni aumenta il rischio operativo e riduce il rendimento scientifico delle missioni.

Il contributo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica si colloca su questo asse metodologico: integrazione dei dati, definizione di standard e formazione. La cartografia geologica diventa una competenza di missione, non un prodotto accessorio. Significa addestrare personale capace di interpretare dataset complessi e aggiornare modelli in tempo quasi reale.

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