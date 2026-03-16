Dopo anni in cui la piattaforma è stata soprattutto uno strumento per trovare un indirizzo o calcolare un percorso, Google introduce due novità che puntano a trasformarla in qualcosa di più simile a un assistente intelligente. Si chiamano Ask Maps e Immersive Navigation e sono basate sull’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini dentro l’app. L’idea è semplice: non limitarsi a mostrare una mappa, ma permettere agli utenti di fare domande complesse, ricevere suggerimenti contestuali e muoversi nello spazio con indicazioni sempre più simili a una rappresentazione reale del mondo. È un passo che si inserisce nella strategia più ampia con cui Google sta portando l’AI generativa nei suoi prodotti principali.

1. Una mappa con cui parlare

La novità più evidente è Ask Maps, una funzione che introduce un’interfaccia conversazionale dentro Google Maps. Invece di digitare una ricerca tradizionale, l’utente può fare domande in linguaggio naturale e ricevere una risposta costruita dall’intelligenza artificiale. Si possono chiedere suggerimenti per un posto dove lavorare con il laptop, trovare un locale tranquillo o cercare un luogo dove ricaricare il telefono. Gemini analizza la richiesta e la collega ai dati presenti in Maps — come recensioni, foto e informazioni sui luoghi — per generare una risposta accompagnata da una mappa con i risultati più pertinenti.

2. Raccomandazioni basate sull’enorme archivio di Maps

Ask Maps funziona perché può attingere a una delle basi di dati più grandi del web dedicate ai luoghi fisici. Google Maps raccoglie da anni informazioni su ristoranti, negozi, servizi e punti di interesse in tutto il mondo. L’intelligenza artificiale utilizza questi dati insieme ai contributi degli utenti per proporre raccomandazioni più contestuali. In questo modo la mappa può suggerire luoghi lungo il percorso, individuare servizi utili nelle vicinanze o aiutare a costruire itinerari personalizzati per un viaggio.

3. La navigazione diventa tridimensionale

La seconda novità annunciata da Google riguarda Immersive Navigation, un aggiornamento della navigazione che punta a rendere la mappa molto più simile al mondo reale. Durante il percorso l’app mostra edifici, strade e infrastrutture in tre dimensioni, utilizzando dati provenienti da Street View e da immagini aeree. L’utente vede così una rappresentazione più dettagliata dell’ambiente circostante, con indicazioni visive che aiutano a riconoscere meglio incroci, corsie e punti di riferimento.

4. Indicazioni più chiare durante il percorso

Immersive Navigation non introduce solo una grafica più ricca. Anche le indicazioni di guida cambiano e diventano più intelligenti. La mappa può avvicinarsi automaticamente ai punti più complessi del percorso, evidenziare corsie e incroci o mostrare elementi come semafori e attraversamenti pedonali. L’obiettivo è rendere la navigazione più intuitiva e ridurre la necessità di interpretare informazioni astratte mentre si guida o ci si muove a piedi.

5. Verso una mappa che diventa assistente

Nel loro insieme queste novità mostrano come Google stia cercando di trasformare Maps da semplice navigatore a piattaforma di assistenza alla mobilità. L’app non serve più soltanto a trovare una strada, ma diventa uno strumento che può suggerire cosa fare, dove fermarsi e come organizzare un itinerario. Con l’integrazione di Gemini la mappa diventa quindi un’interfaccia conversazionale che unisce ricerca, raccomandazioni e navigazione in un’unica esperienza. Un cambiamento che segnala come anche uno dei servizi digitali più utilizzati al mondo stia entrando nell’era dell’intelligenza artificiale.

Per approfondire.

Tutto quello che c’è da sapere su Gemini 3.1 Flash-Lite