Ora con Claude è possibile realizzare delle visualizzazioni interattive. Si va dai grafici più semplici a strutture più complesse, come una versione interattiva della tavola periodica degli elementi o uno schema che aiuta a comprendere come si calcola l’interesse composto.
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È questa l’ultima funzionalità del modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, rilasciata nella serata italiana di giovedì 12 marzo e disponibile per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento. Una capacità che nasce nell’ambito dell’implementazione di Imagine with Claude, una funzione di sviluppo software senza scrittura di codice mostrata in anteprima lo scorso autunno, per cinque giorni, in occasione del lancio del modello Sonnet 4.5.
Da qui nasce appunto la capacità di Claude di generare visualizzazioni interattive e modificarle poi sulla base delle esigenze dell’utente. Ora, Claude era già in grado di sviluppare quelli che l’azienda chiama artefatti, ovvero elementi grafici interattivi permanenti, che comparivano in una barra laterale. In questo caso si rimane all’interno della conversazione. Cambia, in altre parole, la user experience: si rimane all’interno di una semplice chat, la modalità di interazione con un LLM di utilizzo più comune. E seguendo la conversazione sono in grado di cambiare.
Questa funzione, spiegano da Anthropic, per quanto ancora in beta è attiva di default per gli abbonati. Sarà Claude a decidere in autonomia quando realizzare una visualizzazione in risposta ad una sollecitazione dell’utente, il quale potrà comunque chiedere a Claude di visualizzare dei dati o di generare un elemento grafico interattivo. Resta ovviamente possibile salvare queste visualizzazioni come artefatti: viene generato un codice html che poi è possibile inserire all’interno di un sito, conservando così la visualizzazione realizzata grazie all’intelligenza artificiale.
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