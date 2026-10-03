Una settimana: tanto è durata la novità di GPT‑6 Sol prima dell’arrivo del suo aggiornamento. Il 29 settembre 2026, al DevDay, OpenAI ha presentato GPT‑6.1 Sol, puntando sulle prestazioni degli agenti e sul loro costo. Ecco cosa dobbiamo sapere, in cinque punti.
Cos’è e quando è arrivato
È l’evoluzione di GPT‑6 Sol, lanciato il 22 settembre insieme a Luna: dunque esattamente sette giorni prima, non meno di una settimana. Il confronto corretto è con quel modello; GPT‑6 Astra, il vertice della famiglia, era stato presentato già il 3 settembre
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Cosa cambia nel lavoro
OpenAI dichiara miglioramenti nella programmazione, nella lettura di documenti complessi e nell’esecuzione di attività attraverso applicazioni. Sol si avvicina ad Astra, che resta il modello più capace. È disponibile in ChatGPT Work, Codex e API, ancora non nella Chat
Cosa dicono i benchmark
Nei test pubblicati da OpenAI, rispetto a Sol precedente guadagna 6,4 punti percentuali su DeepSWE, per l’ingegneria del software; 4,8 su AutomationBench, per i processi aziendali; 7 su OSWorld, per l’uso del computer. Su Terminal‑Bench Science più che raddoppia il punteggio. Sono valutazioni del produttore, con impostazioni diverse: non equivalgono a una verifica indipendente dell’esperienza quotidiana.
Quanto costa
Le tariffe API standard restano quelle di Sol: 2 dollari per milione di token in ingresso e 10 in uscita. L’input riutilizzato dalla cache scende a 0,10 dollari, dimezzandosi. Per gli agenti che richiamano ripetutamente gli stessi documenti, questa riduzione può contare quanto un miglioramento nei test.
GPT-6.1 Sol: near-Astra intelligence for a fifth of the price.
It’s the most cost-efficient model for its performance available today. pic.twitter.com/hH8PnE2Oxk
— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
Perché aggiornarlo dopo appena sette giorni?
L’ipotesi più plausibile è commerciale: rendere conveniente affidare agli agenti una quota crescente di lavoro. Un cliente sceglie anche in base a quante attività riesce a completare con il proprio budget. Nel DevDay, OpenAI ha affiancato Sol a nuovi strumenti per sviluppatori e agenti: il modello sostiene quindi una strategia più ampia. Il 6.1 avvicina Sol a GPT‑6 Astra nelle attività impegnative, a un quinto dei prezzi standard di Astra per i token di input e output, offrendo agli sviluppatori più margine per creare ed eseguire agenti capaci a parità di budget. GPT‑6.1 Sol offre prestazioni vicine ad Astra ai prezzi di Sol, con il miglior rapporto tra costo e prestazioni tra i modelli oggi disponibili. L’input in cache costa solo 0,10 $ per milione di token, con uno sconto del 95% sul prezzo standard dell’input: una soluzione più conveniente per i carichi di lavoro agentici che richiedono di riutilizzare il contesto in richieste ripetute.
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