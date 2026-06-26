I Mondiali di calcio non sono solo una sfida tra nazionali: sono anche una guerra di probabilità, simulazioni, dati e previsioni. Tra ranking FIFA, statistiche avanzate, expected goals, forma delle squadre e milioni di combinazioni possibili, oggi l’intelligenza artificiale può spingersi oltre il semplice pronostico da bar. Ma quanto può davvero prevedere il calcio, lo sport più imprevedibile di tutti?
Per scoprirlo, in questa nuova puntata di Ascanio mettiamo tre modelli di frontiera uno contro l’altro: ChatGPT, Gemini e Claude. L’obiettivo è semplice solo in apparenza: chiedere alle AI di analizzare dati, performance e scenari per arrivare a una risposta secca. Chi vincerà i Mondiali?
Sarà una vera e propria gara nella gara. Non solo le nazionali si sfideranno sul campo, ma anche i modelli di intelligenza artificiale si confronteranno sulle loro capacità di lettura del gioco, analisi statistica e previsione.
Ogni modello seguirà un approccio diverso. C’è chi punterà sulle probabilità storiche, chi sulla forma recente delle squadre, chi proverà a incorporare variabili meno quantificabili: talento individuale, equilibrio tattico, profondità della rosa e persino resilienza mentale nei momenti decisivi.
A condurre questa sfida ci saremo noi: Luca Tremolada, Andrea Gianotti e Riccardo Saporiti.
La domanda, in fondo, è sempre la stessa: quanto possiamo fidarci delle macchine quando devono aiutarci a interpretare il mondo?Le AI riusciranno a individuare la favorita giusta? Oppure finiranno travolte dalla variabile più difficile da modellare: l’imprevedibilità del calcio?
Lo scopriremo insieme, in una puntata dove numeri, algoritmi e pallone si incontrano. Con una domanda finale che vale più di tutte: chi avrà previsto il vero campione del mondo?
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