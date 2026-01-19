Negli ultimi mesi c’è stata un’accelerazione silenziosa ma decisiva: NotebookLM, Gemini e ChatGPT hanno imparato a fare infografiche. Non solo grafici “corretti”, ma visualizzazioni pensate per spiegare, sintetizzare e raccontare dati complessi. Diagrammi, tabelle comparative, mappe concettuali, timeline: l’infografica è diventata una lingua franca dell’intelligenza artificiale generativa.
È un cambio di passo importante per chi lavora con dati, documenti e informazione. E soprattutto è il punto di partenza della nuova puntata di Ascanio con Luca Tremolada e Andrea Gianotti.
Una guida pratica: chi fa cosa (e perché)
Questa lezione di Ascanio è pensata come una guida comparativa: non chi è “più forte”, ma in che cosa ciascun modello è diventato bravo quando si tratta di trasformare testi e numeri in immagini che spiegano.
NotebookLM eccelle nel lavoro sui documenti: carichi report, paper o appunti e lui li trasforma in schemi, mappe concettuali e riassunti visuali. Le infografiche nascono dal contesto, non da prompt generici. È perfetto per studiare, preparare presentazioni, orientarsi in archivi complessi.
Gemini punta sulla struttura dei dati e sull’integrazione con fogli di calcolo e fonti esterne. È particolarmente efficace nel generare grafici coerenti, confronti multilivello e visualizzazioni “da dashboard”, dove la forma segue la logica del dato.
ChatGPT è il più flessibile sul piano narrativo: sa costruire infografiche come strumenti di storytelling, spiegando passo dopo passo cosa mostra un grafico, suggerendo layout, titoli, colori e gerarchie informative. È meno “rigido” e più editoriale.
La differenza non è solo tecnica, ma culturale:
NotebookLM ragiona come un assistente allo studio.
Gemini ragiona come un analista.
ChatGPT ragiona come un redattore visuale.
Capire queste divergenze è fondamentale per scegliere lo strumento giusto, soprattutto quando l’obiettivo non è fare “un bel grafico”, ma far capire qualcosa a qualcuno.
Ciò detto buona visione perché Ascanio è in diretta e nulla è viene preparato.
Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.
