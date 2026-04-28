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Cowork, l’agente che fa sul serio: Anthropic sfida (e supera) ChatGPT? #Ascanio

Le ultime mosse di Anthropic stanno ridisegnando il mercato dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro quotidiano. Dopo il lancio di Claude in versione sempre più orientata agli agenti, la novità che sta facendo discutere è “Cowork”: un sistema che trasforma l’AI in un vero collega operativo, capace di collaborare su progetti complessi e non solo di rispondere a prompt.

Cowork non è semplicemente un’evoluzione delle chat AI. È un cambio di paradigma: l’intelligenza artificiale smette di essere uno strumento passivo e diventa un agente che lavora insieme a noi. Può gestire task articolati, mantenere memoria operativa, interagire con documenti e flussi di lavoro in modo continuo. In altre parole, non si limita a “rispondere bene”: partecipa.

Questo spostamento ha un impatto diretto sugli equilibri di mercato. Se fino a ieri ChatGPT rappresentava il punto di riferimento per l’AI conversazionale, oggi l’approccio di Anthropic punta a qualcosa di più ambizioso: conquistare lo spazio della produttività professionale. Cowork mette pressione a tutta la concorrenza perché alza l’asticella su ciò che gli utenti si aspettano: meno chatbot, più collaboratori digitali. Ed è per questo che i modelli di Anthropic sono sempre più percepiti come il “nemico da battere”.

È dentro questo scenario che torna Ascanio, il format di Info Data dedicato a capire davvero come funzionano queste tecnologie. Ascanio non è solo una serie di video: è un laboratorio narrativo sull’intelligenza artificiale, pensato per chi vuole andare oltre l’hype e capire cosa succede “sotto il cofano”.

A guidare questa nuova lezione sarà ancora Luca Tremolada, che accompagnerà il pubblico dentro le logiche operative di Cowork, mostrando in concreto cosa significa lavorare con un agente AI. Ma cambia il compagno di viaggio: al posto di Andrea Gianotti ci sarà Riccardo Saporiti, giornalista esperto di dati e autore di Info Data.

L’obiettivo resta lo stesso: testare, smontare, capire. Ma questa volta la posta in gioco è più alta, perché Cowork non è solo una nuova funzione. È un’anticipazione di come lavoreremo nei prossimi anni.

Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.

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