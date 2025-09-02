Partiamo dalla prova che ha fatto il botto: Gemini 2.5 Flash Image, nome in codice “nano‑banana” nei benchmark LMArena, ha stupito per la sua capacità di fondere più immagini in una sola scena, mantenere la coerenza dei soggetti attraverso modifiche iterative, e intervenire con edit mirati tramite linguaggio naturale Info Data. Non è solo magia visiva: integra conoscenza di contesto profondo, è disponibile via API, Google AI Studio e Vertex AI, e ha un modello di pricing trasparente (circa 0,039 $ per immagine) Info Data.

Senza perdere un lampo, l’app Grok Imagine di xAI arriva su Android anche in Italia. Dopo pre‑registrazioni, è finalmente gratuita su Google Play. L’app trasforma testo o immagini in animazioni brevi – complete di suono – con modalità “Normal”, “Creative” o “Fun” . Gli utenti italiani possono sperimentare la nostalgia tech: Elon Musk ha annunciato anche un reboot di Vine, rifocillato da Grok Imagine.

E qui arriva il colpo da maestro: gpt‑oss, i due modelli open‑weight annunciati da OpenAI l’8 maggio (una settimana prima del lancio ufficiale di GPT‑5), rappresentano il ritorno all’era in cui ogni sviluppatore poteva vedere, “toccare”, e adattare i pesi dei modelli . GPT‑OSS – in due varianti, 120B e 20B parametri – è stato rilasciato con licenza Apache 2.0, compatibile con Hugging Face, AWS e strumenti locali, permettendo inferenza su PC desktop con 16 GB di RAM o GPU amintegrazione RT. Insomma, non è ancora settembre ma noi di Ascanio siamo già ripartiti. Tantissime novità.

Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.

