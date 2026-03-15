Ora che anche Microsoft si è schierata a favore di Anthropic sembra proprio che gli LLM delle Big Tech non intendona piegarsi ai diktat degli Stati Nazioni. Il braccio di ferro tra le grandi aziende dell’intelligenza artificiale e il settore della difesa statunitense è ormai esplicito. Il nodo riguarda soprattutto sicurezza, controllo e responsabilità nell’uso dell’AI in contesti sensibili: una partita che coinvolge direttamente anche gli altri big del settore e che segna un nuovo capitolo nel rapporto tra tecnologia, geopolitica e potere.
Nel frattempo l’intelligenza artificiale continua a entrare sempre più profondamente negli strumenti di lavoro quotidiani. Microsoft ha presentato una nuova evoluzione del suo assistente AI con Microsoft Copilot e la funzione Copilot Cowork, pensata per trasformare l’AI in un vero collega digitale capace di collaborare nei flussi di lavoro: organizzare attività, sintetizzare riunioni, generare documenti e coordinare progetti insieme agli utenti.
E mentre l’AI cambia il lavoro, cambia anche la produzione creativa. Google ha annunciato Lyria 3, la nuova generazione del modello musicale sviluppato insieme a DeepMind, progettato per generare musica e arrangiamenti con qualità sempre più professionale. Ed è proprio questo strumento che useremo per un esperimento: creare la sigla della trasmissione.
Sono questi i temi della nuova puntata di Ascanio, le lezioni di intelligenza artificiale di Info Data condotte da Luca Tremolada e Andrea Gianotti.
Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.
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