Mercoledì 12 novembre OpenAI ha presentato il modello GPT‑5.1 che nasce per essere un aggiornamento della serie GPT di OpenAI: Sam Altman e i suoi lo descrivono come «smarter, more conversational». Quindi nulla di rivoluzionario ma una evoluzione che probabilmente vuole introdurci alle nuove personalità di ChatGpt. La scelta di Altman è quella di schiacciare l’acceleratore sull’antropomorfizzazione del chatbot. Uno, nessuno e centomila, verrebbe da chiosare, o più direttamente: a ciascuno la sua personalità.

Dal 29 ottobre OpenAI peraltro ha cambiato le regole del gioco. Le nuove policy di ChatGPT e degli altri prodotti dell’azienda americana riscrivono i confini tra libertà d’uso e sicurezza, introducendo più tutele per gli utenti vulnerabili ma anche una lunga lista di divieti: niente armi, niente sorveglianza biometrica, niente deepfake, niente disinformazione politica. In pratica, una prima risposta concreta all’AI Act europeo.

Eppure la confusione regna sovrana. Qualcuno scrive che ChatGPT non può più dare consigli medici o legali. Falso. Può farlo, ma con una clausola di salvaguardia: il giudizio umano resta centrale. Le nuove regole assomigliano più a un “disclaimer esteso” che a un cambio radicale di paradigma. Intanto OpenAI introduce meccanismi di protezione per chi parla con il chatbot di salute mentale o disagio personale: riconosce quando un utente è in difficoltà e devia la conversazione verso percorsi di aiuto reali.

La grande novità, però, è un’altra. Da dicembre ChatGPT introdurrà la personalità configurabile, e tra le personalità consentite ci saranno anche quelle “romantiche o flirtanti”. Di fatto, una liberalizzazione delle chat erotiche AI, mentre in Italia e in Europa si chiudono gli accessi ai siti porno per i minori. Due direzioni opposte che aprono un dibattito enorme: cosa significa davvero “intimità digitale” quando l’altro è un modello di linguaggio? E come si tutela la privacy – emotiva, non solo dei dati – in una relazione uomo-macchina?

In questa puntata di Ascanio, Luca Tremolada e Andrea Gianotti provano a fare chiarezza tra norme, etica e antropologia dell’intelligenza artificiale. E poi, per alleggerire, mettono alla prova Ascanio stesso: riuscirà l’AI a riscrivere la sigla di Ascanio? Spoiler: sì, ma con ironia.

Perché anche l’intelligenza artificiale, a quanto pare, deve imparare il tono giusto.

Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.

Le altre puntate di Ascanio.

Gpt Codex, Study mode e Guided learning. Come si studia con i chatbot? #Ascanio

Nano-banana, Grok su Android e la conversione open-weight di Sam Altman

I video parlanti di Veo3, Codex di OpenAI e la tassonomia degli agenti intelligenti #Ascanio

La memoria di ChatGpt, le mappe concettuali di NotebookLM e l’agentic web di Microsoft #Ascanio

Infografiche, fumetti e spiegoni visuali con l’intelligenza artificiale #Ascanio

Il mestiere del coder, la programmazione dei chatbot e il “saper far fare” #Ascanio

Come funziona Microsoft 365 Copilot. E poi Gpt 4.5 è davvero così umano? #Ascanio

Abbiamo provato Sora e anche Grok-3. Ecco come è andata #Ascanio

DeepSeek ai raggi X. La nostra prova #Ascanio

La ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo #Ascanio

Impariamo a geolocalizzare i dataset con Claude. #Ascanio

Pinpoint, ChatGpt Pro e il calendario dell’avvento di OpenAi #Ascanio

Claude 3, le mappe elettorali e l’analisi dei dati

Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio

Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio

OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio

OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25

Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova

Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio

Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio

L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22

La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio

I video parlanti di Veo3, Codex di OpenAI e la tassonomia degli agenti intelligenti #Ascanio