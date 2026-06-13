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Gemini Omni e il futuro della produzione video: l’AI entra in regia #Ascanio

L’intelligenza artificiale non vuole più soltanto scrivere testi. Vuole girare video, progettare grafiche, animare immagini e, in qualche caso, fare persino il regista. Negli ultimi giorni la competizione tra i grandi protagonisti del settore si è giocata proprio su questo terreno: Google continua a spingere Gemini verso capacità sempre più multimodali e agentiche, Anthropic rilancia con nuovi modelli sempre più sofisticati e il mercato continua a investire miliardi nelle infrastrutture necessarie ad alimentare questa rivoluzione. La sensazione è che l’era del chatbot stia lasciando spazio a quella del collaboratore creativo.

È da qui che parte la nuova puntata di Ascanio, il format di Info Data dedicato all’intelligenza artificiale condotto da Luca Tremolada e Andrea Gianotti.

Per una volta, però, il protagonista non sarà soltanto la tecnologia. Sarà la trasmissione stessa. L’idea è semplice: utilizzare Gemini Omni per ripensare l’identità visiva di Ascanio. Nuove sigle, nuove grafiche, animazioni, immagini e video generati dall’intelligenza artificiale. Non un esercizio di stile, ma un test sul campo per capire fino a che punto gli strumenti di nuova generazione possono contribuire alla costruzione di un prodotto editoriale.

Perché se fino a pochi mesi fa chiedevamo all’AI di scrivere un testo o riassumere un documento, oggi possiamo chiederle di immaginare una scena, progettare una sequenza video, suggerire un’inquadratura o costruire una grafica pronta per andare in onda. Il risultato non è soltanto una questione estetica. È un cambiamento che riguarda il modo stesso in cui vengono prodotti contenuti e raccontate storie.

E qui entra in gioco Ascanio.

Ascanio è l’assistente artificiale di Info Data, ma soprattutto è un laboratorio aperto sul presente dell’intelligenza artificiale. Puntata dopo puntata, Luca Tremolada e Andrea Gianotti mettono alla prova strumenti, modelli e tecnologie per capire cosa funziona davvero, cosa è semplice marketing e quali innovazioni sono destinate a cambiare il nostro lavoro. L’obiettivo non è celebrare l’AI, ma imparare a usarla, comprenderne i limiti e misurarne le potenzialità.

La lezione arriva in una settimana particolarmente intensa per il settore. OpenAI continua a consolidare la propria posizione dominante con numeri di utilizzo sempre più impressionanti. Anthropic accelera lo sviluppo di Claude e si prepara a una nuova fase di crescita. Google investe risorse enormi per trasformare Gemini nel centro del proprio ecosistema di servizi e strumenti creativi. Nel frattempo la corsa globale ai data center e alla potenza di calcolo dimostra che la vera partita non si gioca soltanto sugli algoritmi, ma anche sulle infrastrutture necessarie per sostenerli.

In questo contesto, la domanda della puntata è inevitabile: quando un’intelligenza artificiale è in grado di creare immagini, video, animazioni e grafiche con una qualità sempre più elevata, cosa resta agli esseri umani? Forse la parte più importante: scegliere la storia da raccontare. Per tutto il resto, almeno per questa volta, Ascanio chiederà una mano a Gemini Omni.

Le altre puntati di Ascanio. 

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