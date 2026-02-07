E’ stato presentato subito come l’assistente digitale capace non solo di rispondere, ma di agire, anticipare, e imparare da sé. Si chiama Open Claw, ed è il nuovo protagonista della scena AI che nelle ultime settimane sta infiammando i forum di X, Discord e Reddit. Nato come Clawdbot, e ribattezzato prima MoltBot e poi OpenClaw dopo una disputa legale con Anthropic per la somiglianza con il nome Claude, questo agente intelligente promette di trasformare la nostra quotidianità digitale in modo radicale.

Sviluppato dall’austriaco Peter Steinberger, già creatore di PSPDFKit, Moltbot è un software open source che gira localmente sul computer dell’utente e si sincronizza tra dispositivi diversi. Non serve aprire un’app: basta scrivergli su WhatsApp o Telegram come fosse un contatto. La differenza rispetto ai chatbot tradizionali – ChatGPT, Claude o Gemini – è che Open Claw ricorda, impara e agisce.

Ha una memoria persistente delle nostre preferenze, una proattività che gli consente di suggerire azioni o ricordare scadenze prima ancora che le chiediamo, e soprattutto un accesso diretto al sistema operativo: può inviare email, gestire file, controllare app e persino scrivere codice per creare nuovi strumenti.

Non mancano però i rischi. La sua potenza – e il fatto che molti utenti lo configurino in modo superficiale – apre a problemi di sicurezza (chiavi API esposte, prompt injection) e a un fenomeno più sottile ma preoccupante: la dipendenza cognitiva.

E qui entra in gioco Ascanio.

Per capire cosa significa tutto questo — cosa distingue un agente AI da un chatbot, come funziona la sua memoria, e fino a che punto possiamo fidarci — nella nuova puntata di Ascanio condotto da Luca Tremolada e Andrea Gianotti esplorano il mondo degli agenti intelligenti.

Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.

Le altre puntate di Ascanio

Statistiche, infografiche ed Ai: come NotebookLM, Gemini e ChatGPT rappresentano i dati? #Ascanio

La nostra prova di Gemini 3 e di Nano Banana Pro

Gpt 5.1, nuove regole sulla privacy e chatbot più “umani”. A breve le chat erotiche

Gpt Codex, Study mode e Guided learning. Come si studia con i chatbot? #Ascanio

Nano-banana, Grok su Android e la conversione open-weight di Sam Altman

I video parlanti di Veo3, Codex di OpenAI e la tassonomia degli agenti intelligenti #Ascanio

La memoria di ChatGpt, le mappe concettuali di NotebookLM e l’agentic web di Microsoft #Ascanio

Infografiche, fumetti e spiegoni visuali con l’intelligenza artificiale #Ascanio

Il mestiere del coder, la programmazione dei chatbot e il “saper far fare” #Ascanio

Come funziona Microsoft 365 Copilot. E poi Gpt 4.5 è davvero così umano? #Ascanio

Abbiamo provato Sora e anche Grok-3. Ecco come è andata #Ascanio

DeepSeek ai raggi X. La nostra prova #Ascanio

La ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo #Ascanio

Impariamo a geolocalizzare i dataset con Claude. #Ascanio

Pinpoint, ChatGpt Pro e il calendario dell’avvento di OpenAi #Ascanio

Claude 3, le mappe elettorali e l’analisi dei dati

Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio

Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio

OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio

OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25

Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova

Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio

Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio

L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22

La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio

I video parlanti di Veo3, Codex di OpenAI e la tassonomia degli agenti intelligenti #Ascanio