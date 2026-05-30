La vera forza di Gemini Omni risiede nell’integrazione nativa dei modelli (testo, video, audio, fisica del mondo) e, soprattutto, nella sua capacità di eseguire editing video multimodale e incrementale.
A differenza dei modelli precedenti (come Veo), Omni non richiede che tu descriva ogni singolo fotogramma in modo prescrittivo. Al contrario, si affida alla sua comprensione del mondo e permette di modificare video esistenti o generazioni precedenti tramite step successivi (“conversational video editing”), mantenendo la coerenza temporale. Eccelle inoltre nella gestione della fisica complessa (fluidodinamica, gravità, interazioni dei materiali) e nell’integrazione di testo e audio nativo e sincronizzato.
Per metterlo davvero alla prova e testarne i limiti, ti suggerisco una serie di prompt divisi per tipologia di test.
Coerenza e modifiche.
Sopra il prompt era:
Qui la modifica: “Mantieni tutto esattamente identico (stesso signore, stessa luce, stesso movimento), ma aggiungi un effetto scia luminoso e animato in stile neon viola che esce dalle ruote dello skateboard durante il salto. Non alterare lo sfondo.”
Fisica e materiali.
Google Omni vanta un motore fisico notevolmente migliorato rispetto al passato. In questo video vediamo come il modello “capisce” come reagiscono i materiali. Questo il prompt: “Un video esplicativo educativo in stile stop-motion con oggetti fatti interamente di argilla e pongo. Mostra la simulazione del ripiegamento di una proteina (protein folding) che si muove in modo fluido ma scattante su un tavolo scuro, senza mani umane visibili. Movimenti fisici accurati e stile plastilina tattile.”
Orientamento della telecamera e materia. Una delle demo più sottolineate da DeepMind mostra la trasformazione della materia quando tocca una superficie. Puoi testarlo con video reali girati da te o su clip generate. Questo il prompt: “Quando la persona tocca lo specchio con la mano, fai in modo che la superficie del vetro si increspi magnificamente come se fosse liquido, e il braccio della persona si trasformi progressivamente in un materiale metallico riflettente. Mantieni il resto della stanza stabile.”
Qui sotto una variazione sul tema
Integrazione audio e testo.: Usa questo logo e poi parola per parola, una parola sullo schermo alla volta: Info Data, ogni giorno, dati, notizie e Ai . Ogni parola appare con uno stile di animazione diverso, ritmo perfetto, sizzle reel.
Qui sotto lo stesso video ma sincronizzato a tempo di rock
E infine, scienza, divulgazione e apprendimento. Google sta spingendo moltissimo per rendere la sua Ai uno strumento per le scuole. Ecco come se la cava negli “spiegoni”. Il prompt? Spiega la differenza tra informatica tradizionale e informatica quantistica. Visualizza questa frase utilizzando uno stile flat-media contemporaneo che fonde forme vettoriali minimaliste con ricche texture organiche. L’estetica è definita da una palette di colori “elettrica” ad alto contrasto, con rosa neon, ciano e verde lime su uno sfondo blu scuro. Un segno distintivo di questo stile è l’uso di ombreggiature a puntini e gradienti granulosi, che aggiungono una qualità tattile, simile alla risografia, alle forme geometriche altrimenti semplici. Combinando bordi netti con queste transizioni ammorbidite e punteggiate, l’illustrazione acquisisce un’atmosfera giocosa e editoriale.
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