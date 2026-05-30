La prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, affronta il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale come nuova “questione sociale” del XXI secolo, richiamando esplicitamente la tradizione della Rerum Novarum. La trovate integralmente qui Il documento sostiene che l’Ai non sia solo una tecnologia, ma una trasformazione capace di incidere su lavoro, guerra, democrazia, informazione e persino sull’idea stessa di essere umano. Oggetto però non è tanto la tecnologia quanto il sistema politico ed economico che la sta governando.

León XIV publica su primera encíclica Magnifica humanitas combatiendo “una visión antihumana” de la IA https://t.co/iOQ5asGLsk pic.twitter.com/9Lc0vOhr2q — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 25, 2026

Cosa dice l’enciclica?

Il Papa mette in guardia contro la concentrazione del potere tecnologico nelle mani di poche aziende private. Secondo l’enciclica, chi controlla i modelli di AI rischia di imporre anche una propria “visione morale” del mondo, trasformando gli algoritmi in infrastrutture invisibili del potere. Per questo Leone XIV chiede regole internazionali, trasparenza e una governance pubblica più forte.

Uno dei temi centrali riguarda il lavoro. L’enciclica denuncia il rischio che l’automazione e gli algoritmi sostituiscano milioni di occupazioni senza adeguate protezioni sociali. Il Papa critica anche lo sfruttamento dei lavoratori invisibili che addestrano i sistemi di AI, spesso impiegati in condizioni precarie per moderare contenuti o classificare dati. In questo contesto parla di nuove forme di “schiavitù digitale”.

Molto forte anche la parte dedicata alla guerra. Leone XIV condanna l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi d’arma autonomi e afferma che non è moralmente accettabile delegare a una macchina decisioni irreversibili sulla vita umana. L’enciclica critica esplicitamente la corsa globale alle tecnologie militari e collega l’AI alla possibilità di conflitti permanenti alimentati da droni, sorveglianza e propaganda automatizzata.

Ampio spazio è riservato all’informazione. Il Papa teme che gli algoritmi possano amplificare disinformazione, polarizzazione e manipolazione emotiva. Per questo parla della necessità di una “ecologia dell’informazione”, capace di proteggere la verità e la memoria storica in un ecosistema digitale dominato da contenuti sintetici e personalizzazione estrema.

L’enciclica critica anche le ideologie transumaniste e postumaniste diffuse nella cultura tecnologica della Silicon Valley. Secondo Leone XIV, il rischio è ridurre l’essere umano a un oggetto ottimizzabile o a un insieme di dati, cancellando vulnerabilità, limiti e responsabilità morale. L’AI, scrive il Papa, deve restare “al servizio della persona” e non sostituire la dignità umana.

Infine il documento insiste sul ruolo della politica. In un passaggio molto citato, Leone XIV scrive che “serve una politica capace di rallentare quando tutto accelera”, invitando governi e istituzioni internazionali a non lasciare lo sviluppo dell’AI esclusivamente alla logica della competizione economica e geopolitica.

El momento en el que León XIV firma su primera encíclica, ‘Magnifica Humanitas’ https://t.co/QadXTgabWc pic.twitter.com/2OtWd4WmO1 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 25, 2026

Ecco in cinque punti il messaggio su Ai, lavoro e tecnologia

1) La natura e i limiti dell’intelligenza artificiale

L’AI è considerata un prezioso aiuto, ma non va in alcun modo equiparata all’intelligenza umana . I sistemi algoritmici elaborano dati e imitano funzioni in modo velocissimo, ma non possiedono una coscienza morale, un corpo o la capacità di provare vera empatia e amore . Non maturano attraverso l’esperienza vissuta e non comprendono realmente ciò che producono . C’è il forte rischio che simulando relazioni di cura o di ascolto, le macchine finiscano per isolare le persone, facendole smettere di cercare rapporti umani autentici . L’Enciclica chiarisce anche che l’IA non è mai moralmente neutra , ma riflette i pregiudizi, i valori e l’idea di società di chi l’ha progettata e addestrata .

2) La delega delle decisioni e il lavoro.

Lasciare ad algoritmi decisioni delicate (come assunzioni, accesso al credito o sentenze penali) significa eliminare dalla società la compassione, la misericordia e l’apertura al cambiamento della persona . Lo scarto dei più deboli viene così ammantato da una falsa e inattaccabile oggettività algoritmica . Il testo sottolinea l’urgenza di una chiara accountability : chi progettaa, addestra e autorizza i sistemi deve poterne rispondere e i processi decisionali devono essere trasparenti e sempre contestabili da parte di chi li subisce .

3) Concentrazione di potere e “disarmo” dell’AI

L’intelligenza artificiale sta accentuando una nuova asimmetria di potere globale , in cui poche grandi entità private controllano infrastrutture, capacità di calcolo e dati, sfuggendo al controllo democratica . In contrapposizione a questo monopolio, il documento invoca la destinazione universale dei beni: i dati devono essere gestiti come un bene comune, poiché sono frutto della collettività. Inoltre, si denuncia un inedito colonialismo digitale, in cui i dati delle popolazioni (specialmente del Sud globale) vengono “estratti” per addestrare modelli a vantaggio di élite lontanE . Per questo, il Papa chiede di “disarmare” l’IA , sottraendola all’ossessione della competizione economica e geopolitica per restituirla a una pluralità che serva l’umanità .

4) Lavoro, disuguaglianze e “nuove schiavitù”

Nel mondo del lavoro, l’automazione algoritmica non deve avere come unico scopo il taglio dei costi e la massimizzazione dei profitti sacrificando posti di lavoro . Invece di sollevare l’uomo, un approccio puramente performativo all’Ai rischia di dequalificare i lavoratori, sottomettendoli ai ritmi della macchina e a rigida sorveglianza . Ancora più grave è la denuncia delle “nuove schiavitù” nascoste dietro l’economia digitale : il lavoro sottopagato di milioni di invisibili (spesso donne e giovani) che etichettano dati o moderano contenuti tossici, unito allo sfruttamento brutale, anche minorile, nelle miniere per estrarre terre rare indispensabili ai microprocessori .