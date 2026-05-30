La prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, affronta il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale come nuova “questione sociale” del XXI secolo, richiamando esplicitamente la tradizione della Rerum Novarum. La trovate integralmente qui Il documento sostiene che l’Ai non sia solo una tecnologia, ma una trasformazione capace di incidere su lavoro, guerra, democrazia, informazione e persino sull’idea stessa di essere umano. Oggetto però non è tanto la tecnologia quanto il sistema politico ed economico che la sta governando.
León XIV publica su primera encíclica Magnifica humanitas combatiendo “una visión antihumana” de la IA https://t.co/iOQ5asGLsk pic.twitter.com/9Lc0vOhr2q
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Cosa dice l’enciclica?
Il Papa mette in guardia contro la concentrazione del potere tecnologico nelle mani di poche aziende private. Secondo l’enciclica, chi controlla i modelli di AI rischia di imporre anche una propria “visione morale” del mondo, trasformando gli algoritmi in infrastrutture invisibili del potere. Per questo Leone XIV chiede regole internazionali, trasparenza e una governance pubblica più forte.
Uno dei temi centrali riguarda il lavoro. L’enciclica denuncia il rischio che l’automazione e gli algoritmi sostituiscano milioni di occupazioni senza adeguate protezioni sociali. Il Papa critica anche lo sfruttamento dei lavoratori invisibili che addestrano i sistemi di AI, spesso impiegati in condizioni precarie per moderare contenuti o classificare dati. In questo contesto parla di nuove forme di “schiavitù digitale”.
Molto forte anche la parte dedicata alla guerra. Leone XIV condanna l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi d’arma autonomi e afferma che non è moralmente accettabile delegare a una macchina decisioni irreversibili sulla vita umana. L’enciclica critica esplicitamente la corsa globale alle tecnologie militari e collega l’AI alla possibilità di conflitti permanenti alimentati da droni, sorveglianza e propaganda automatizzata.
Ampio spazio è riservato all’informazione. Il Papa teme che gli algoritmi possano amplificare disinformazione, polarizzazione e manipolazione emotiva. Per questo parla della necessità di una “ecologia dell’informazione”, capace di proteggere la verità e la memoria storica in un ecosistema digitale dominato da contenuti sintetici e personalizzazione estrema.
L’enciclica critica anche le ideologie transumaniste e postumaniste diffuse nella cultura tecnologica della Silicon Valley. Secondo Leone XIV, il rischio è ridurre l’essere umano a un oggetto ottimizzabile o a un insieme di dati, cancellando vulnerabilità, limiti e responsabilità morale. L’AI, scrive il Papa, deve restare “al servizio della persona” e non sostituire la dignità umana.
Infine il documento insiste sul ruolo della politica. In un passaggio molto citato, Leone XIV scrive che “serve una politica capace di rallentare quando tutto accelera”, invitando governi e istituzioni internazionali a non lasciare lo sviluppo dell’AI esclusivamente alla logica della competizione economica e geopolitica.
El momento en el que León XIV firma su primera encíclica, ‘Magnifica Humanitas’ https://t.co/QadXTgabWc pic.twitter.com/2OtWd4WmO1
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Ecco in cinque punti il messaggio su Ai, lavoro e tecnologia
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