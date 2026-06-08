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Ascanio, Gemini Omni e il futuro della produzione video: l’AI entra in regia

L’intelligenza artificiale non vuole più soltanto scrivere testi. Vuole girare video, progettare grafiche, animare immagini e, in qualche caso, fare persino il regista. Negli ultimi giorni la competizione tra i grandi protagonisti del settore si è giocata proprio su questo terreno: Google continua a spingere Gemini verso capacità sempre più multimodali e agentiche, Anthropic rilancia con nuovi modelli sempre più sofisticati e il mercato continua a investire miliardi nelle infrastrutture necessarie ad alimentare questa rivoluzione. La sensazione è che l’era del chatbot stia lasciando spazio a quella del collaboratore creativo.


 

È da qui che parte la nuova puntata di Ascanio, il format di Info Data dedicato all’intelligenza artificiale condotto da Luca Tremolada e Andrea Gianotti.

Per una volta, però, il protagonista non sarà soltanto la tecnologia. Sarà la trasmissione stessa. L’idea è semplice: utilizzare Gemini Omni per ripensare l’identità visiva di Ascanio. Nuove sigle, nuove grafiche, animazioni, immagini e video generati dall’intelligenza artificiale. Non un esercizio di stile, ma un test sul campo per capire fino a che punto gli strumenti di nuova generazione possono contribuire alla costruzione di un prodotto editoriale.

Perché se fino a pochi mesi fa chiedevamo all’AI di scrivere un testo o riassumere un documento, oggi possiamo chiederle di immaginare una scena, progettare una sequenza video, suggerire un’inquadratura o costruire una grafica pronta per andare in onda. Il risultato non è soltanto una questione estetica. È un cambiamento che riguarda il modo stesso in cui vengono prodotti contenuti e raccontate storie.

E qui entra in gioco Ascanio.

Ascanio è l’assistente artificiale di Info Data, ma soprattutto è un laboratorio aperto sul presente dell’intelligenza artificiale. Puntata dopo puntata, Luca Tremolada e Andrea Gianotti mettono alla prova strumenti, modelli e tecnologie per capire cosa funziona davvero, cosa è semplice marketing e quali innovazioni sono destinate a cambiare il nostro lavoro. L’obiettivo non è celebrare l’AI, ma imparare a usarla, comprenderne i limiti e misurarne le potenzialità.

La lezione arriva in una settimana particolarmente intensa per il settore. OpenAI continua a consolidare la propria posizione dominante con numeri di utilizzo sempre più impressionanti. Anthropic accelera lo sviluppo di Claude e si prepara a una nuova fase di crescita. Google investe risorse enormi per trasformare Gemini nel centro del proprio ecosistema di servizi e strumenti creativi. Nel frattempo la corsa globale ai data center e alla potenza di calcolo dimostra che la vera partita non si gioca soltanto sugli algoritmi, ma anche sulle infrastrutture necessarie per sostenerli.

In questo contesto, la domanda della puntata è inevitabile: quando un’intelligenza artificiale è in grado di creare immagini, video, animazioni e grafiche con una qualità sempre più elevata, cosa resta agli esseri umani? Forse la parte più importante: scegliere la storia da raccontare. Per tutto il resto, almeno per questa volta, Ascanio chiederà una mano a Gemini Omni.

Le altre puntati di Ascanio. 

Cowork, l’agente che fa sul serio: Anthropic sfida (e supera) ChatGPT? #Ascanio

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