Porta a termine i compiti più velocemente e, soprattutto, utilizzando meno token: Google presenta Gemini 3.1 Flash-Lite, il suo modello pensato per gli sviluppatori. Annunciato martedì 3 ottobre, per il momento è disponibile in preview atraverso le Api di Gemini in Google AI Studio e per le imprese attraverso Vertex AI.
Sul fronte dei costi, il nuovo modello di Big G ha un prezzo di 25 centesimi di dollaro per milione di token in input e 1,5 dollari per milione di token in output. Tra i competitor, solo Grok 4.1 Fast fa meglio, con costi rispettivamente di 20 e 50 centesimi. Mentre GPT-5 mini ugugaglia i costi di Gemini 3.1 Flash-Lite in input, ma ha un costo di 2 dollari per milione di token in output. Claude 4.5 Haiku è invece il più caro, con un costo rispettivamente di 1 e 5 dollari.
E poi c’è la velocità. Il Time to first answer token, ovvero il tempo di latenza tra il prompt e l’inizio dell’elaborazione da parte del modello è due volte e mezza più veloce rispetto a Gemini 2.5 Flash. Mentre la velocità di output è superiore del 45%. La stessa Big G cita Artificial Analysis, azienda che si occupa di confrontare le prestazioni degli LLM, come fonte di queste informazioni.
L’idea è che questo modello possa essere utilizzato per gestire compiti come la moderazione di contenuti o la traduzione di grandi volumi di testo, tutte attività che comportano un importante carico di lavoro. Ma può anche utilizzare le proprie capacità di ragionamento per dare vita a interfaccia utente o dashboard. Come detto, attualmente il modello è solo in fase di preview e il post con cui Google ha annunciato il suo arrivo non specifica quando verrà aperto a tutti gli sviluppatori.
Per approfondire.
Tutto quello che c’è da sapere su Gemini 3.1 Pro
Ecco Lyria 3: Google con Gemini porta la musica generativa negli smartphone
Gemini 3 Deep Think si aggiorna: più ragionamento, più scienza, accesso selettivo in cinque punti
Google collega Gemini con foto e mail per creare un assistente davvero personale
Tutto quello che c’è da sapere su Nano Banana Pro in cinque punti
ChatGPT dichiara codice rosso: nasce GPT-5.2, anche per rispondere a Gemini 3
Buon compleanno ChatGPT. Tre candeline e tre grafici
Tono, personalizzazione e “umanità”: come è cambiato ChatGPT?
Nuove regole per ChatGPT: cosa cambia davvero per gli utenti in cinque punti
Tutto quello che c’è da sapere su Atlas il nuovo browser potenziato con l’Ai di OpenAi
Cosa c’è da sapere sul Dev Day 2025 di OpenAI
I cameo, il deepfake consensuale e quello che dobbiamo sapere dell’app Sora di OpenAI
Nasce ChatGPT Pulse, il “buongiorno” firmato OpenAI. In cinque punti
Perché tutti parlano di Codex di OpenAi?
ChatGpt-5, breve guida al prompting. Cosa c’è da sapere?
Tre prompt per mettere alla prova Gpt 5. Il confronto co ChatGpt 4o, Gemini e Claude.
GPT-5 è tra noi. Cosa cambia? In cinque punti, quattro video e qualche grafico
Aspettando ChatGpt5 OpenAI lancia modelli “open-weight” per fronteggiare DeepSeek e Meta
ChatGpt, OpenAI lancia la modalità studio per studenti
Arriva ChatGpt agent anche in Europa. Cosa sa fare? In cinque punti
Cosa è OpenAi Codex? #DatavizAndTools
Come funziona Operator l’Ai agent di OpenAi?
Cos’è Operator e come funziona l’Ai agent di OpenAi?
Tra qualche mese uscirà il prossimo Gpt-5 che integrerà o3 il modello di ragionamento più avanzato
ChatGpt su WhatsApp ascolta i vocali e legge le immagini #DatavizAndTools
Sam Altman dalla “parte sbagliata della storia”
OpenAi aggiorna Canvas. Ecco cosa cambia con o1
Come funziona Operator di OpenAi? #DatavizAndTools
ChatGpt Task è una to-do-list per le tue attività quotidiane
Come funziona Canvas la nuova interfaccia per ChatGpt? #DatavizAndTools
Ecco come funziona o1, il modello di OpenAi che “pensa” prima di rispondere
Disponibile ChatGpt per Windows. Ecco cosa cambia #DatavizAndTools
L’informazione, i giornali, i viaggi e il senso della vita. La prova di SearchGpt
SearchGpt sta arrivando. OpenAi sfida Google sui motori di ricerca. Ecco cosa sappiamo finora
Che fine ha fatto SearchGpt, il motore di ricerca di OpenAi?
Cosa è AI Overview? Ecco come sta cambiando il motore di ricerca di Google con Gemini
Cosa è WildChat? Più di un milione di prompt (e risposte) per allenare il vostro chatbot
Come si scrive un prompt per Midjourney?
L’Ai Gen si è convertita all’ideologia “woke”? #PromptAnalysis
Quali caratteristiche deve avere un cantante per vincere Sanremo? Risponde Gpt4