Dopo il lancio lo scorso agosto negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità “fonti preferite”, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l’algoritmo che ordina i risultati all’interno della sezione dedicata alle notizie principali.
Come funziona.
Gli utenti possono individuare testate specifiche, nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza di apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca o politica. Secondo i dati raccolti da Google durante le fasi preliminari del lancio, l’adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato.
La fine dei click.
Un diverso tipo di fidelizzazione del lettore conseguenza dell’andamento nella visita di siti di informazione. Secondo il report “Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026” pubblicato dal Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford, tra il novembre 2024 e il novembre 2025 il traffico organico proveniente da Ricerca Google e Google Discover ha subito una contrazione di circa un terzo. Entro la fine del 2027, per l’istituto, i clic sui siti di informazione potrebbero calare del 43%.
Come si fa?
L’attivazione avviene attraverso un’icona a forma di stella posizionata in corrispondenza del modulo dei risultati. Una volta ricercato un argomento di interesse, il sistema abilita la possibilità di aggiungere la fonte alla lista delle preferenze con un singolo comando. Qui trovi il link.