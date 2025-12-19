Wikipedia è un contatore dell’attenzione globale. Non misura le opinioni, ma le domande. Ogni click è una richiesta di contesto. L’articolo di Visual Capitalist sulle pagine più viste di Wikipedia nel 2025, basato sui dati della Wikimedia Foundation, racconta bene cosa abbiamo cercato di capire nei primi mesi dell’anno

In testa non c’è una guerra né una tecnologia, ma una persona. Charlie Kirk supera i 44 milioni di visualizzazioni. Il motivo non è la sua attività politica, ma la sua morte improvvisa. Subito dopo compare una voce che è ormai una costante annuale: “Deaths in 2025”, oltre 42 milioni di visite. Wikipedia come necrologio globale, aggiornato in tempo reale. Una dinamica che si ripete da anni. Nel 2024 la pagina “Deaths in 2024” aveva superato i 44 milioni di visualizzazioni, nel 2023 era andata oltre i 42 milioni. Cambia l’anno, non cambia il bisogno di orientarsi nella perdita collettiva.

Il resto della classifica 2025 è un mosaico di cronaca, potere e intrattenimento. Donald Trump resta stabilmente sopra i 25 milioni di visualizzazioni, segno che l’interesse per la politica americana continua anche fuori dai cicli elettorali. Elon Musk viaggia oltre i 20 milioni, confermando che l’imprenditore è ormai una categoria informativa a sé. Accanto ai leader politici compaiono personaggi spinti dai media: Ed Gein rientra nella top ten grazie a una serie televisiva, mentre titoli come “Superman” e “Severance” mostrano l’effetto diretto delle piattaforme streaming sulle ricerche enciclopediche.

Rispetto al 2024 il cambio di passo è evidente. L’anno scorso la classifica era dominata dagli eventi programmabili. Elezioni presidenziali USA, Olimpiadi, grandi competizioni sportive. La pagina sulle elezioni americane aveva sfiorato i 28 milioni di visite. Nel 2025, almeno finora, pesano di più gli eventi imprevedibili. Morti improvvise, casi mediatici, shock informativi. Meno calendario, più cronaca.

Se si allarga lo sguardo agli anni precedenti il confronto diventa ancora più netto. Nel 2023 la pagina più vista su Wikipedia era ChatGPT, con circa 49 milioni di visualizzazioni. Era l’anno della scoperta dell’intelligenza artificiale generativa. Un picco legato alla novità tecnologica. Nel 2024 e nel 2025 l’AI scompare dalla vetta e torna sullo sfondo. Non perché conti meno, ma perché è diventata normale. Wikipedia fotografa anche questo: quando una tecnologia smette di essere cercata in massa significa che è entrata nel quotidiano.

I numeri aiutano a leggere il contesto. Le prime venti voci del 2025 superano complessivamente qualche centinaio di milioni di visualizzazioni. Secondo Wikimedia Foundation, ogni anno Wikipedia in inglese vale miliardi di ore di lettura. Non è solo un’enciclopedia. È un sismografo. Registra scosse improvvise, onde lunghe, ritorni ciclici.

Il dato più stabile resta “Deaths in year”. È in cima quasi ogni anno. Non è morbosa curiosità. È bisogno di verifica. Quando muore una figura pubblica, Wikipedia diventa il luogo dove controllare chi era, cosa aveva fatto, perché se ne parla. Un gesto minimo, ripetuto milioni di volte.

La differenza tra il 2025 e gli anni precedenti non è tanto nei numeri assoluti, che restano enormi, quanto nella composizione dell’attenzione. Meno eventi pianificati, più sorprese. Meno grandi temi unificanti, più frammenti virali. Wikipedia non decide cosa conta. Si limita a registrarlo. Ed è proprio per questo che continua a essere una delle migliori mappe del nostro immaginario informativo globale

